Orbán: Vojnu vyhralo Rusko
- DNES - 12:11
- Budapešť
Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán sa domnieva, že vojnu na Ukrajine už vyhralo Rusko, otázkou iba je, kedy a kto sa dohodne s Moskvou.
Vyplýva to z pondelňajšieho online rozhovoru premiéra pre provládny kanál Hodina bojovníkov (Harcosok órája) vysielanom na platforme YouTube. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.
Orbán naznačil, že americký prezident Donald Trump sa ho zvykol pýtať na jeho názor na vojnu a on mu povedal, že táto vojna je už rozhodnutá, a že Rusi ju vyhrali. Otázkou podľa neho ale je, kedy a kto dosiahne dohodu s Rusmi, či dôjde k americko-ruskej dohode, alebo budú Európania konečne ochotní rokovať a budú prebiehať európsko-ruské rokovania.
„Túto vojnu nemožno vyhrať na fronte. Všetci vojenskí experti, vrátane najlepších amerických, tvrdia, že Ukrajina môže túto vojnu vyhrať iba vtedy, ak nasadia státisíce príslušníkov bojových jednotiek zo západnej Európy alebo z USA,“ dodal Orbán.
Podľa jeho názoru Západ nebojuje proti Rusom, ale skôr nechce byť vynechaný z rozdelenia Ukrajiny. „Rusi si vzali 20 percent Ukrajiny a Západ si myslí, že má právo vziať si zvyšok,“ spresnil maďarský ministerský predseda. Dodal, že ide o obyčajnú imperialistickú vojnu, len sa tak nenazýva.
„Západniari jednoducho nechcú prísť o kúsok deliteľnej krajiny, ktorý majú k dispozícii, preto je tu celá táto vojna (...), je za ňou drancovanie nešťastných Ukrajincov, zatiaľ čo sa predstiera, že bránia Ukrajinu,“ podčiarkol Orbán.
