  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 29.9.2025Meniny má Michal, Michaela
16°Bratislava

Pavel sa stretol s Babišom, pýtal sa na stret záujmov aj Čapí hnízdo

  • DNES - 12:07
  • Praha
Pavel sa stretol s Babišom, pýtal sa na stret záujmov aj Čapí hnízdo

Český prezident Petr Pavel sa v pondelok na Pražskom hrade stretol s predsedom hnutia ANO Andrejom Babišom.

Zaujímal sa o to, ako by Babiš v prípade, že by bol po voľbách do Poslaneckej snemovne poverený zostaviť vládu, naplnil nároky zákona o strete záujmov, či kde by hľadal pre svoju prípadnú vládu podporu. Kancelária prezidenta (KPR) to uviedla na sociálnej sieti X, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Prezident pozval predsedu najsilnejšej opozičnej strany na Pražský hrad, aby ho požiadal o vyjasnenie, ako splní nároky zákona o strete záujmov, ak by bol po októbrových voľbách do snemovne poverený zostavením vlády. Prezident sa tiež pýtal na to, ako sa predseda hnutia stavia k možnému vydávaniu v súvislosti s kauzou Čapí hnízdo,“ uviedol hrad.

Pavel sa podľa jeho kancelárie zaujímal aj o to, aké kroky Babiš zvažuje v prípade volebného víťazstva a kde chce pre svoju prípadnú vládu hľadať podporu. KPR dodala, že prezident do volieb neplánuje žiadne ďalšie rokovania s predsedami politických strán.

Babiš prezidenta podľa servera iDNES.cz uistil, že české aj európske zákony dodrží a v prípade, že bude skladať novú vládu, jeho „údajný stret záujmov“ problémom nebude. Už skôr uviedol, že variantov, ako situáciu vyriešiť, má viacero, ale nebude vopred hovoriť, ktorý si vyberie.

Podľa niektorých právnikov nemôže byť Babiš premiérom, ak bude naďalej vlastniť holding Agrofert. Zákon o strete záujmov, takzvaný „lex Babiš“, okrem iného obmedzuje prístup firiem vlastnených členmi vlády k verejným zákazkám či dotáciám. Firmy Agrofertu, ktoré v súčasnosti dotácie dostávajú, by sa ich tak museli vzdať. Jedným z riešení, ktoré Babiš má, je Agrofert predať, to sa však podľa komentátorov zrejme nestane. Už v minulosti Babiš Agrofert vložil do takzvaných zvereneckých fondov, Európska komisia však konštatovala, že Agrofert aj tak ovládal.

Čo sa týka kauzy Čapí hnízdo, k nej Babiš Pavlovi podľa svojich slov odovzdal všetky dokumenty, aby sa mohol presvedčiť o tom, že celá kauza je účelová. Babiš v nej bol už bol dvakrát oslobodený, tento rozsudok však odvolací súd dvakrát zrušil. Aktuálne sa prípad vrátil späť na Mestský súd v Prahe, kde by sa malo opäť začať súdne pojednávanie. Na to však bude potrebné, aby Babiša poslanci opäť vydali. Podľa politológov je pravdepodobné, že sa to nestane.

Babiš prezidentovi tiež podľa servera iDNES.cz povedal, že jeho cieľom je jednofarebná vláda s čo možno najsilnejším a ideálne väčšinovým mandátom.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Orbán: Vojnu vyhralo Rusko

Orbán: Vojnu vyhralo Rusko

DNES - 12:11Zahraničné

Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán sa domnieva, že vojnu na Ukrajine už vyhralo Rusko, otázkou iba je, kedy a kto sa dohodne s Moskvou.

Zelenskyj: Rusku sa nepodarilo destabilizovať Moldavsko

Zelenskyj: Rusku sa nepodarilo destabilizovať Moldavsko

DNES - 11:51Zahraničné

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok zagratuloval moldavskej vládnej Strane akcie a solidarity k víťazstvu v nedeľných parlamentných voľbách.

EÚ: Napriek ruskému tlaku si Moldavsko vybralo európsku budúcnosť

EÚ: Napriek ruskému tlaku si Moldavsko vybralo európsku budúcnosť

DNES - 10:34Zahraničné

Najvyšší predstavitelia Európskej únie v pondelok privítali výsledky moldavských parlamentných volieb, v ktorých zvíťazila proeurópsky orientovaná Strana akcie a solidarity prezidentky Maie Sanduovej.

Spojené štáty zvažujú dodanie rakiet Tomahawk na Ukrajinu

Spojené štáty zvažujú dodanie rakiet Tomahawk na Ukrajinu

DNES - 10:22Zahraničné

Spojené štáty zvažujú dodanie rakiet dlhého doletu Tomahawk na Ukrajinu. Vyhlásil to v nedeľu americký viceprezident J.D. Vance.

Vosveteit.sk
Hackeri odhalili tajné plány Číny. Peking sa s pomocou Ruska pripravuje na inváziu Taiwanu z nebaHackeri odhalili tajné plány Číny. Peking sa s pomocou Ruska pripravuje na inváziu Taiwanu z neba
Prvý krok sa už stal. Vedci vytvorili mikroroboty z ľudských buniek a výskumníci ich chcú vložiť do ľudského telaPrvý krok sa už stal. Vedci vytvorili mikroroboty z ľudských buniek a výskumníci ich chcú vložiť do ľudského tela
Nemci sú vydesení z Rusov. Na orbite sa schyľuje k nevídanej konfrontácii a zatiaľ víťazí KremeľNemci sú vydesení z Rusov. Na orbite sa schyľuje k nevídanej konfrontácii a zatiaľ víťazí Kremeľ
Na túto hrozbu nie sú antivírusy pripravené. Útočníci našli geniálny spôsob, ako ti ukradnúť údaje zo zariadeniaNa túto hrozbu nie sú antivírusy pripravené. Útočníci našli geniálny spôsob, ako ti ukradnúť údaje zo zariadenia
Väčšina z nás zatvára aplikácie v telefóne, aby šetrila batériu. Nerob to, toto sa v skutočnosti deje v tvojom mobileVäčšina z nás zatvára aplikácie v telefóne, aby šetrila batériu. Nerob to, toto sa v skutočnosti deje v tvojom mobile
Pred viac ako 10 rokmi objavili na Sibíri záhadné diery. Teraz už vieme, ako vznikliPred viac ako 10 rokmi objavili na Sibíri záhadné diery. Teraz už vieme, ako vznikli
Tradičným heslám som dal zbohom. A toto je dôvod, prečo by si to mal spraviť aj ty. Táto metóda prihlasovania ťa môže zachrániťTradičným heslám som dal zbohom. A toto je dôvod, prečo by si to mal spraviť aj ty. Táto metóda prihlasovania ťa môže zachrániť
Vedci objavili hormón, ktorý pomáha rakovine ukryť sa pred imunitou. Takto ju možno konečne poraziťVedci objavili hormón, ktorý pomáha rakovine ukryť sa pred imunitou. Takto ju možno konečne poraziť
Nová AI od Microsoftu preskenuje každý obrázok či fotografie v tvojom počítači. Takto to bude fungovaťNová AI od Microsoftu preskenuje každý obrázok či fotografie v tvojom počítači. Takto to bude fungovať
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP