Pavel sa stretol s Babišom, pýtal sa na stret záujmov aj Čapí hnízdo
- DNES - 12:07
- Praha
Český prezident Petr Pavel sa v pondelok na Pražskom hrade stretol s predsedom hnutia ANO Andrejom Babišom.
Zaujímal sa o to, ako by Babiš v prípade, že by bol po voľbách do Poslaneckej snemovne poverený zostaviť vládu, naplnil nároky zákona o strete záujmov, či kde by hľadal pre svoju prípadnú vládu podporu. Kancelária prezidenta (KPR) to uviedla na sociálnej sieti X, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Prezident pozval predsedu najsilnejšej opozičnej strany na Pražský hrad, aby ho požiadal o vyjasnenie, ako splní nároky zákona o strete záujmov, ak by bol po októbrových voľbách do snemovne poverený zostavením vlády. Prezident sa tiež pýtal na to, ako sa predseda hnutia stavia k možnému vydávaniu v súvislosti s kauzou Čapí hnízdo,“ uviedol hrad.
Pavel sa podľa jeho kancelárie zaujímal aj o to, aké kroky Babiš zvažuje v prípade volebného víťazstva a kde chce pre svoju prípadnú vládu hľadať podporu. KPR dodala, že prezident do volieb neplánuje žiadne ďalšie rokovania s predsedami politických strán.
Babiš prezidenta podľa servera iDNES.cz uistil, že české aj európske zákony dodrží a v prípade, že bude skladať novú vládu, jeho „údajný stret záujmov“ problémom nebude. Už skôr uviedol, že variantov, ako situáciu vyriešiť, má viacero, ale nebude vopred hovoriť, ktorý si vyberie.
Podľa niektorých právnikov nemôže byť Babiš premiérom, ak bude naďalej vlastniť holding Agrofert. Zákon o strete záujmov, takzvaný „lex Babiš“, okrem iného obmedzuje prístup firiem vlastnených členmi vlády k verejným zákazkám či dotáciám. Firmy Agrofertu, ktoré v súčasnosti dotácie dostávajú, by sa ich tak museli vzdať. Jedným z riešení, ktoré Babiš má, je Agrofert predať, to sa však podľa komentátorov zrejme nestane. Už v minulosti Babiš Agrofert vložil do takzvaných zvereneckých fondov, Európska komisia však konštatovala, že Agrofert aj tak ovládal.
Čo sa týka kauzy Čapí hnízdo, k nej Babiš Pavlovi podľa svojich slov odovzdal všetky dokumenty, aby sa mohol presvedčiť o tom, že celá kauza je účelová. Babiš v nej bol už bol dvakrát oslobodený, tento rozsudok však odvolací súd dvakrát zrušil. Aktuálne sa prípad vrátil späť na Mestský súd v Prahe, kde by sa malo opäť začať súdne pojednávanie. Na to však bude potrebné, aby Babiša poslanci opäť vydali. Podľa politológov je pravdepodobné, že sa to nestane.
Babiš prezidentovi tiež podľa servera iDNES.cz povedal, že jeho cieľom je jednofarebná vláda s čo možno najsilnejším a ideálne väčšinovým mandátom.
Orbán: Vojnu vyhralo Rusko
Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán sa domnieva, že vojnu na Ukrajine už vyhralo Rusko, otázkou iba je, kedy a kto sa dohodne s Moskvou.
Zelenskyj: Rusku sa nepodarilo destabilizovať Moldavsko
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok zagratuloval moldavskej vládnej Strane akcie a solidarity k víťazstvu v nedeľných parlamentných voľbách.
EÚ: Napriek ruskému tlaku si Moldavsko vybralo európsku budúcnosť
Najvyšší predstavitelia Európskej únie v pondelok privítali výsledky moldavských parlamentných volieb, v ktorých zvíťazila proeurópsky orientovaná Strana akcie a solidarity prezidentky Maie Sanduovej.
Spojené štáty zvažujú dodanie rakiet Tomahawk na Ukrajinu
Spojené štáty zvažujú dodanie rakiet dlhého doletu Tomahawk na Ukrajinu. Vyhlásil to v nedeľu americký viceprezident J.D. Vance.