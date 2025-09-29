  • Články
PS navrhuje uzákoniť mikropodnikanie. Čo to znamená?

  • DNES - 10:47
  • Bratislava
Mikropodnikanie by sa podľa PS malo zdaňovať iba na úrovni troch percent.

Mikropodnikanie má slúžiť pre ľudí, ktorí si chcú legálne privyrobiť, alebo pre ľudí, ktorí si chcú svoj podnikateľský nápad otestovať na reálnom trhu bez toho, aby museli hneď od začiatku na seba brať všetku administratívu a náklady spojené so zakladaním živnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným. Uviedlo to v pondelok na tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR opozičné Progresívne Slovensko (PS), ktoré navrhuje uzákoniť mikropodnikanie.

Vláda minulý týždeň v rámci konsolidácie prakticky zničila a vymazala akýkoľvek priestor pre drobné podnikanie a živnostníkov, ktorý tu doteraz existoval. Spravili to predovšetkým tak, že zvýšili povinný zdravotný odvod a zároveň zaviedli úplne nový povinný odvod aj do Sociálnej poisťovne,“ odôvodnil návrh podpredseda PS Michal Truban.

Z toho dôvodu navrhuje hnutie uzákoniť mikropodnikanie, ktoré by sa malo zdaňovať iba na úrovni troch percent. Ročný limit príjmov by mal byť nastavený ako 60 % z 12-násobku mesačnej minimálnej mzdy, a teda na úrovni zhruba 6600 eur. „Keď to zhrniem, pokiaľ chcete začať s podnikaním alebo si trošku privyrobiť a máte obrat alebo príjmy do 6600 eur, tak sa to daní iba troma percentami, žiadna byrokracia, nič iné,“ vysvetlil Truban.

Mikropodnikanie by malo byť určené výlučne pre fyzické osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na území SR. Zároveň nie je povolené poskytovanie služieb a predaj tovaru pre súčasného alebo bývalého zamestnávateľa 24 mesiacov spätne, aby sa mikropodnikanie nevyužívalo na obchádzanie daní. Taktiež sa zakazuje kombinácia s aktívnou živnosťou a podnikaním. Hnutie podčiarklo, že mikropodnikanie nemá v žiadnom prípade slúžiť ako náhrada za trvalý pracovný pomer alebo riadne podnikanie.

Ak chceme vedieť, o akú skupinu ľudí ide, Štatistický úrad SR nevedie úplne presné štatistiky, ale ide o okolo 160.000 takýchto ľudí. Medzi nich patria napríklad najmä mamy na rodičovskej dovolenke, ktoré si popri starostlivosti o deti privyrábajú tým, že dokážu niečo vyrobiť a potom to predať, alebo napríklad duly pomáhajúce ženám pri pôrodoch či laktačné poradkyne, ktoré zase pomáhajú čerstvým matkám pri dojčení. Rovnako tak mladí ľudia, čo popri škole aj ovládajú niečo navyše a takto majú aspoň pár eur navyše na živobytie,“ doplnila podpredsedníčka PS Simona Petrík.

Zdroj: Info.sk, TASR
