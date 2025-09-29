  • Články
Zmeny v transakčnej dani: Táto skupina ľudí sa jej vyhne

  • DNES - 10:41
  • Bratislava
Pozmeňujúci návrh k novele o dani z finančných transakcií predložila koaličná SNS.

Transakčnú daň by mali po novom platiť už iba právnické osoby. Oslobodené tak od nej budú fyzické osoby podnikatelia, ktoré v súčasnosti túto daň tiež platia. Zmena by mala nakoniec platiť od začiatku budúceho roka. Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu koaličného poslanca Národnej rady (NR) SR Adama Lučanského (SNS) k novele zákona o dani z finančných transakcií, ktorý predstavil v pondelok v rámci rozpravy v druhom čítaní.

Novelu predložila ešte pred letom skupina poslancov koaličnej SNS. Pôvodne navrhovali, aby transakčnú daň neplatili živnostníci ani malé firmy s obratom do 100.000 eur. Zmeny mali platiť už od októbra tohto roka. Ministerstvo financií (MF) SR s návrhom v minulosti nesúhlasilo. Predkladatelia s rezortom financií viackrát rokovali a avizovali, že po vzájomnej dohode predložia zmeny, ktoré novelu upravia.

Pozmeňujúci návrh obsahuje aj viaceré technické úpravy zákona o dani z finančných transakcií. Dopĺňa napríklad definície viacerých pojmov ako preúčtovaný náklad a stála prevádzkareň, keďže v praxi vznikali viaceré nejasnosti. Upravuje tiež definíciu daňovníka a zavádza rozdelenie na daňovníkov s obmedzenou a neobmedzenou daňovou povinnosťou. Spresňuje aj zoznam subjektov naviazaných na rozpočet verejnej správy, ktoré sú vylúčené z okruhu daňovníkov, či použitie platobnej karty na účely tohto zákona.

Zdroj: Info.sk, TASR
