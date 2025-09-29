Zmeny v transakčnej dani: Táto skupina ľudí sa jej vyhne
- DNES - 10:41
- Bratislava
Pozmeňujúci návrh k novele o dani z finančných transakcií predložila koaličná SNS.
Transakčnú daň by mali po novom platiť už iba právnické osoby. Oslobodené tak od nej budú fyzické osoby podnikatelia, ktoré v súčasnosti túto daň tiež platia. Zmena by mala nakoniec platiť od začiatku budúceho roka. Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu koaličného poslanca Národnej rady (NR) SR Adama Lučanského (SNS) k novele zákona o dani z finančných transakcií, ktorý predstavil v pondelok v rámci rozpravy v druhom čítaní.
Novelu predložila ešte pred letom skupina poslancov koaličnej SNS. Pôvodne navrhovali, aby transakčnú daň neplatili živnostníci ani malé firmy s obratom do 100.000 eur. Zmeny mali platiť už od októbra tohto roka. Ministerstvo financií (MF) SR s návrhom v minulosti nesúhlasilo. Predkladatelia s rezortom financií viackrát rokovali a avizovali, že po vzájomnej dohode predložia zmeny, ktoré novelu upravia.
Pozmeňujúci návrh obsahuje aj viaceré technické úpravy zákona o dani z finančných transakcií. Dopĺňa napríklad definície viacerých pojmov ako preúčtovaný náklad a stála prevádzkareň, keďže v praxi vznikali viaceré nejasnosti. Upravuje tiež definíciu daňovníka a zavádza rozdelenie na daňovníkov s obmedzenou a neobmedzenou daňovou povinnosťou. Spresňuje aj zoznam subjektov naviazaných na rozpočet verejnej správy, ktoré sú vylúčené z okruhu daňovníkov, či použitie platobnej karty na účely tohto zákona.
PS navrhuje uzákoniť mikropodnikanie. Čo to znamená?
Mikropodnikanie by sa podľa PS malo zdaňovať iba na úrovni troch percent.
Erik Tomáš: Na nízkopríjmových živnostníkov sa na ministerstve ešte pozrieme
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa ešte pozrie na nízkopríjmových živnostníkov.
Merz zvoláva automobilový samit, dôvodom je kríza v odvetví
Spolkový kancelár Friedrich Merz zorganizuje automobilový samit, ktorý sa uskutoční 9. októbra.
Prezident chce pred podpisom konsolidačného balíka hovoriť s premiérom i ministrom financií
Pred podpisom konsolidačného balíka chce prezident SR Peter Pellegrini ešte hovoriť s premiérom Robertom Ficom a ministrom financií Ladislavom Kamenickým.