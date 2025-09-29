EÚ: Napriek ruskému tlaku si Moldavsko vybralo európsku budúcnosť
- DNES - 10:34
- Brusel
Najvyšší predstavitelia Európskej únie v pondelok privítali výsledky moldavských parlamentných volieb, v ktorých zvíťazila proeurópsky orientovaná Strana akcie a solidarity (PAS) prezidentky Maie Sanduovej.
Moldavčania si podľa nich vybrali európsku budúcnosť svojej krajiny. Víťazstvo strany PAS ocenil aj poľský premiér Donald Tusk. Lídri to napísali na sociálnych sieťach, informuje TASR.
„Občania Moldavska sa vyjadrili a ich posolstvo je jasné a zreteľné. Napriek tlaku a zásahom zo strany Ruska sa rozhodli pre demokraciu, reformy a európsku budúcnosť,“ vyhlásil predseda Európskej rady António Costa. „Naše dvere sú otvorené. A budeme s vami na každom kroku. Budúcnosť patrí vám,“ doplnila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.
Výsledky nedeľných volieb sú podľa predsedníčky Európskeho parlamentu Roberty Metsolovej historickým krokom vpred. „Moldavský ľud si vybral cestu demokracie, nádeje a príležitostí. Vybral si Európu,“ uviedla.
„Na víťazstvo v týchto voľbách bola potrebná skutočná odvaha moldavského národa a osobne Maie Sanduovej,“ napísal Tusk v príspevku na sociálnej sieti. „Nielenže ste zachránili demokraciu a udržali európsky kurz, ale tiež ste zastavili Rusko v jeho pokusoch o prevzatie kontroly nad celým regiónom. Dobrá lekcia pre nás všetkých,“ poznamenal.
PAS v nedeľných voľbách získala viac ako 50,15 percenta hlasov a v 101-člennom zákonodarnom zbore bude mať väčšinu 55 kresiel. Pre vytvorenie vlády preto nebude musieť skladať koalíciu.
Voľby boli podľa AFP považované za kľúčové pri rozhodovaní o tom, či Moldavsko ako kandidátska krajina prehĺbi svoje vzťahy s EÚ, alebo sa obráti smerom k Rusku. Sanduová pred voľbami varovala, že Moskva vyvíja na Moldavsko obrovský tlak a vynakladá pri tom „stovky miliónov eur na financovanie politických strán, podplácanie voličov a trénovanie mladých ľudí na destabilizačné aktivity“.
