  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 29.9.2025Meniny má Michal, Michaela
14°Bratislava

Spojené štáty zvažujú dodanie rakiet Tomahawk na Ukrajinu

  • DNES - 10:22
  • Washington
Spojené štáty zvažujú dodanie rakiet Tomahawk na Ukrajinu

Spojené štáty zvažujú dodanie rakiet dlhého doletu Tomahawk na Ukrajinu. Vyhlásil to v nedeľu americký viceprezident J.D. Vance, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.

Vance v relácii Fox News Sunday vyhlásil, že „konečné rozhodnutie“ o umožnení alebo neumožnení dodania rakiet Tomahawk prijme americký prezident Donald Trump. „Určite sa zaoberáme viacerými žiadosťami od Európanov,“ pokračoval Vance.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj požiadal na utorňajšom stretnutí s Trumpom o dodávku rakiet Tomahawk, ktoré by Kyjevu umožnili zasiahnuť ciele hlboko na ruskom území.

Rakety Tomahawk vyrábané spoločnosťou RTX môžu zasiahnuť ciele vzdialené viac ako 1500 kilometrov. Rakety ATACMS, ktorými Kyjev v súčasnosti disponuje, majú dostrel okolo 300 kilometrov.

Ukrajina o tieto strely požiadala USA v minulosti už niekoľkokrát, no Trump ich dosiaľ nepovolil dodať priamo Ukrajine, ani krajinám NATO s účelom ich ďalších dodávok na Ukrajinu. Podľa agentúry Reuters by Moskva takýto krok takmer naisto vnímala ako eskaláciu vojny na Ukrajine.

Osobitný vyslanec prezidenta USA pre Ukrajinu Keith Kellogg neskôr naznačil, že podľa Trumpa by Ukrajina mala byť schopná útočiť na ciele hlboko na území Ruska. „Myslím si, že podľa toho, čo (Trump) povedal, a čo povedal viceprezident Vance, odpoveď je áno. Využiť schopnosť zasiahnuť (Rusko) hlboko,“ povedal Kellogg neskôr v rozhovore v televízii Fox News.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
EÚ: Napriek ruskému tlaku si Moldavsko vybralo európsku budúcnosť

EÚ: Napriek ruskému tlaku si Moldavsko vybralo európsku budúcnosť

DNES - 10:34Zahraničné

Najvyšší predstavitelia Európskej únie v pondelok privítali výsledky moldavských parlamentných volieb, v ktorých zvíťazila proeurópsky orientovaná Strana akcie a solidarity prezidentky Maie Sanduovej.

Čína chce posilniť spoluprácu s KĽDR a bojovať proti „hegemónii“ vo svete

Čína chce posilniť spoluprácu s KĽDR a bojovať proti „hegemónii“ vo svete

DNES - 10:05Zahraničné

Čína chce posilniť spoluprácu so Severnou Kóreou a spoločne bojovať proti „všetkým formám hegemónie“.

Kremeľ: Rozhovory o jadrových zbraniach musia zahrnúť aj Francúzsko a Britániu

Kremeľ: Rozhovory o jadrových zbraniach musia zahrnúť aj Francúzsko a Britániu

DNES - 7:19Zahraničné

Rozhovory o znížení počtu strategických jadrových zbraní musia najskôr viesť Rusko a Spojené štáty, no do rokovaní budú musieť byť napokon zahrnuté aj arzenály Británie a Francúzska.

Streľba v mormónskom kostole v Michigane má štyri obete

Streľba v mormónskom kostole v Michigane má štyri obete

DNES - 6:22Zahraničné

Najmenej štyri obete si vyžiadala nedeľňajšia streľba a požiar v mormónskom kostole v meste Grand Blanc v americkom štáte Michigan, oznámila miestna polícia.

Vosveteit.sk
Hackeri odhalili tajné plány Číny. Peking sa s pomocou Ruska pripravuje na inváziu Taiwanu z nebaHackeri odhalili tajné plány Číny. Peking sa s pomocou Ruska pripravuje na inváziu Taiwanu z neba
Prvý krok sa už stal. Vedci vytvorili mikroroboty z ľudských buniek a výskumníci ich chcú vložiť do ľudského telaPrvý krok sa už stal. Vedci vytvorili mikroroboty z ľudských buniek a výskumníci ich chcú vložiť do ľudského tela
Nemci sú vydesení z Rusov. Na orbite sa schyľuje k nevídanej konfrontácii a zatiaľ víťazí KremeľNemci sú vydesení z Rusov. Na orbite sa schyľuje k nevídanej konfrontácii a zatiaľ víťazí Kremeľ
Na túto hrozbu nie sú antivírusy pripravené. Útočníci našli geniálny spôsob, ako ti ukradnúť údaje zo zariadeniaNa túto hrozbu nie sú antivírusy pripravené. Útočníci našli geniálny spôsob, ako ti ukradnúť údaje zo zariadenia
Väčšina z nás zatvára aplikácie v telefóne, aby šetrila batériu. Nerob to, toto sa v skutočnosti deje v tvojom mobileVäčšina z nás zatvára aplikácie v telefóne, aby šetrila batériu. Nerob to, toto sa v skutočnosti deje v tvojom mobile
Pred viac ako 10 rokmi objavili na Sibíri záhadné diery. Teraz už vieme, ako vznikliPred viac ako 10 rokmi objavili na Sibíri záhadné diery. Teraz už vieme, ako vznikli
Tradičným heslám som dal zbohom. A toto je dôvod, prečo by si to mal spraviť aj ty. Táto metóda prihlasovania ťa môže zachrániťTradičným heslám som dal zbohom. A toto je dôvod, prečo by si to mal spraviť aj ty. Táto metóda prihlasovania ťa môže zachrániť
Vedci objavili hormón, ktorý pomáha rakovine ukryť sa pred imunitou. Takto ju možno konečne poraziťVedci objavili hormón, ktorý pomáha rakovine ukryť sa pred imunitou. Takto ju možno konečne poraziť
Nová AI od Microsoftu preskenuje každý obrázok či fotografie v tvojom počítači. Takto to bude fungovaťNová AI od Microsoftu preskenuje každý obrázok či fotografie v tvojom počítači. Takto to bude fungovať
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP