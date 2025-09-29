Spojené štáty zvažujú dodanie rakiet Tomahawk na Ukrajinu
- DNES - 10:22
- Washington
Spojené štáty zvažujú dodanie rakiet dlhého doletu Tomahawk na Ukrajinu. Vyhlásil to v nedeľu americký viceprezident J.D. Vance, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.
Vance v relácii Fox News Sunday vyhlásil, že „konečné rozhodnutie“ o umožnení alebo neumožnení dodania rakiet Tomahawk prijme americký prezident Donald Trump. „Určite sa zaoberáme viacerými žiadosťami od Európanov,“ pokračoval Vance.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj požiadal na utorňajšom stretnutí s Trumpom o dodávku rakiet Tomahawk, ktoré by Kyjevu umožnili zasiahnuť ciele hlboko na ruskom území.
Rakety Tomahawk vyrábané spoločnosťou RTX môžu zasiahnuť ciele vzdialené viac ako 1500 kilometrov. Rakety ATACMS, ktorými Kyjev v súčasnosti disponuje, majú dostrel okolo 300 kilometrov.
Ukrajina o tieto strely požiadala USA v minulosti už niekoľkokrát, no Trump ich dosiaľ nepovolil dodať priamo Ukrajine, ani krajinám NATO s účelom ich ďalších dodávok na Ukrajinu. Podľa agentúry Reuters by Moskva takýto krok takmer naisto vnímala ako eskaláciu vojny na Ukrajine.
Osobitný vyslanec prezidenta USA pre Ukrajinu Keith Kellogg neskôr naznačil, že podľa Trumpa by Ukrajina mala byť schopná útočiť na ciele hlboko na území Ruska. „Myslím si, že podľa toho, čo (Trump) povedal, a čo povedal viceprezident Vance, odpoveď je áno. Využiť schopnosť zasiahnuť (Rusko) hlboko,“ povedal Kellogg neskôr v rozhovore v televízii Fox News.
EÚ: Napriek ruskému tlaku si Moldavsko vybralo európsku budúcnosť
Najvyšší predstavitelia Európskej únie v pondelok privítali výsledky moldavských parlamentných volieb, v ktorých zvíťazila proeurópsky orientovaná Strana akcie a solidarity prezidentky Maie Sanduovej.
Čína chce posilniť spoluprácu s KĽDR a bojovať proti „hegemónii“ vo svete
Čína chce posilniť spoluprácu so Severnou Kóreou a spoločne bojovať proti „všetkým formám hegemónie“.
Kremeľ: Rozhovory o jadrových zbraniach musia zahrnúť aj Francúzsko a Britániu
Rozhovory o znížení počtu strategických jadrových zbraní musia najskôr viesť Rusko a Spojené štáty, no do rokovaní budú musieť byť napokon zahrnuté aj arzenály Británie a Francúzska.
Streľba v mormónskom kostole v Michigane má štyri obete
Najmenej štyri obete si vyžiadala nedeľňajšia streľba a požiar v mormónskom kostole v meste Grand Blanc v americkom štáte Michigan, oznámila miestna polícia.