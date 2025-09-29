  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 29.9.2025Meniny má Michal, Michaela
14°Bratislava

Čína chce posilniť spoluprácu s KĽDR a bojovať proti „hegemónii“ vo svete

  • DNES - 10:05
  • Peking
Čína chce posilniť spoluprácu s KĽDR a bojovať proti „hegemónii“ vo svete

Čína chce posilniť spoluprácu so Severnou Kóreou a spoločne bojovať proti „všetkým formám hegemónie“.

Šéfke severokórejskej diplomacie Čche Son-hui to v nedeľu v Pekingu povedal čínsky minister zahraničných vecí Wang I, píše TASR podľa správy agentúry AFP.

Udržiavanie, upevňovanie a rozvoj vzťahov medzi Čínou a KĽDR bolo vždy neochvejnou strategickou politikou čínskej vlády,“ povedal Wang svojej rezortnej partnerke Čche. „Čína je ochotná posilniť koordináciu a spoluprácu s KĽDR v medzinárodných a regionálnych záležitostiach, oponovať všetkým formám hegemónie a chrániť spoločné záujmy oboch strán a medzinárodnú spravodlivosť a rovnosť,“ doplnil.

Agentúra AFP uvádza, že tieto komentáre boli cielené na Spojené štáty, ktoré sú v posledných rokoch hlavný konkurent Číny v širokej škále hospodárskych a geopolitických oblastí. Severokórejská štátna tlačová agentúra KCNA v pondelok napísala, že ministri sa zhodli v množstve otázok.

Ministri si vymenili podrobné pohľady na medzinárodné a regionálne otázky a dosiahli úplný konsenzus,“ napísala KCNA podľa juhokórejskej agentúry Jonhap. AFP pripomína, že Čína a KĽDR napriek občasným nezhodám o severokórejskom jadrovom programe udržiavajú úzke vzťahy.

Severokórejský vodca Kim Čong-un a čínsky prezident Si Ťin-pching sa tento mesiac stretli na vojenskej prehliadke v Pekingu pri príležitosti osláv 80. výročia konca druhej svetovej vojny v Ázii. Pre inak izolovanú Severnú Kóreu je Čína podľa AFP zdrojom diplomatickej, hospodárskej i politickej podpory. Krajiny zdieľajú spoločný odpor voči Spojeným štátom.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
EÚ: Napriek ruskému tlaku si Moldavsko vybralo európsku budúcnosť

EÚ: Napriek ruskému tlaku si Moldavsko vybralo európsku budúcnosť

DNES - 10:34Zahraničné

Najvyšší predstavitelia Európskej únie v pondelok privítali výsledky moldavských parlamentných volieb, v ktorých zvíťazila proeurópsky orientovaná Strana akcie a solidarity prezidentky Maie Sanduovej.

Spojené štáty zvažujú dodanie rakiet Tomahawk na Ukrajinu

Spojené štáty zvažujú dodanie rakiet Tomahawk na Ukrajinu

DNES - 10:22Zahraničné

Spojené štáty zvažujú dodanie rakiet dlhého doletu Tomahawk na Ukrajinu. Vyhlásil to v nedeľu americký viceprezident J.D. Vance.

Kremeľ: Rozhovory o jadrových zbraniach musia zahrnúť aj Francúzsko a Britániu

Kremeľ: Rozhovory o jadrových zbraniach musia zahrnúť aj Francúzsko a Britániu

DNES - 7:19Zahraničné

Rozhovory o znížení počtu strategických jadrových zbraní musia najskôr viesť Rusko a Spojené štáty, no do rokovaní budú musieť byť napokon zahrnuté aj arzenály Británie a Francúzska.

Streľba v mormónskom kostole v Michigane má štyri obete

Streľba v mormónskom kostole v Michigane má štyri obete

DNES - 6:22Zahraničné

Najmenej štyri obete si vyžiadala nedeľňajšia streľba a požiar v mormónskom kostole v meste Grand Blanc v americkom štáte Michigan, oznámila miestna polícia.

Vosveteit.sk
Hackeri odhalili tajné plány Číny. Peking sa s pomocou Ruska pripravuje na inváziu Taiwanu z nebaHackeri odhalili tajné plány Číny. Peking sa s pomocou Ruska pripravuje na inváziu Taiwanu z neba
Prvý krok sa už stal. Vedci vytvorili mikroroboty z ľudských buniek a výskumníci ich chcú vložiť do ľudského telaPrvý krok sa už stal. Vedci vytvorili mikroroboty z ľudských buniek a výskumníci ich chcú vložiť do ľudského tela
Nemci sú vydesení z Rusov. Na orbite sa schyľuje k nevídanej konfrontácii a zatiaľ víťazí KremeľNemci sú vydesení z Rusov. Na orbite sa schyľuje k nevídanej konfrontácii a zatiaľ víťazí Kremeľ
Na túto hrozbu nie sú antivírusy pripravené. Útočníci našli geniálny spôsob, ako ti ukradnúť údaje zo zariadeniaNa túto hrozbu nie sú antivírusy pripravené. Útočníci našli geniálny spôsob, ako ti ukradnúť údaje zo zariadenia
Väčšina z nás zatvára aplikácie v telefóne, aby šetrila batériu. Nerob to, toto sa v skutočnosti deje v tvojom mobileVäčšina z nás zatvára aplikácie v telefóne, aby šetrila batériu. Nerob to, toto sa v skutočnosti deje v tvojom mobile
Pred viac ako 10 rokmi objavili na Sibíri záhadné diery. Teraz už vieme, ako vznikliPred viac ako 10 rokmi objavili na Sibíri záhadné diery. Teraz už vieme, ako vznikli
Tradičným heslám som dal zbohom. A toto je dôvod, prečo by si to mal spraviť aj ty. Táto metóda prihlasovania ťa môže zachrániťTradičným heslám som dal zbohom. A toto je dôvod, prečo by si to mal spraviť aj ty. Táto metóda prihlasovania ťa môže zachrániť
Vedci objavili hormón, ktorý pomáha rakovine ukryť sa pred imunitou. Takto ju možno konečne poraziťVedci objavili hormón, ktorý pomáha rakovine ukryť sa pred imunitou. Takto ju možno konečne poraziť
Nová AI od Microsoftu preskenuje každý obrázok či fotografie v tvojom počítači. Takto to bude fungovaťNová AI od Microsoftu preskenuje každý obrázok či fotografie v tvojom počítači. Takto to bude fungovať
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP