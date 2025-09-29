  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 29.9.2025Meniny má Michal, Michaela
Bratislava

Turista neprežil 200-metrový pád pod Gerlachovským štítom

  • DNES - 7:51
  • Vysoké Tatry
Turista neprežil 200-metrový pád pod Gerlachovským štítom

Muža sa nepodarilo zachrániť ani napriek rýchlemu zásahu horských a leteckých záchranárov.

Poľský turista neprežil 200-metrový pád pod Gerlachovským štítom vo Vysokých Tatrách. Horská záchranná služba (HZS) informovala, že so žiadosťou o pomoc sa na nich obrátili ešte v sobotu (28. 9.).

Vrtuľníková záchranná zdravotná služba (VZZS) Air Transport Europe na sociálnej sieti informovala, že skupina turistov stratila vizuálny kontakt so svojím kamarátom po tom, ako spozorovali padajúcu skalu a následne aj jeho pád.

Počas postupu poľských turistov došlo u jednej osoby zo skupiny k výpadku približne 200 metrov do Batizovskej doliny. S ohľadom na terén a časovú dostupnosť boli na miesto vyslaní horskí záchranári z Oblastného strediska Vysoké Tatry v súčinnosti s posádkou VZZS letecky. Žiaľ, napriek snahe všetkých zúčastnených zložiek mohol lekár konštatovať iba úmrtie, nakoľko si muž vo veku 54 rokov privodil zranenia nezlučiteľné so životom,“ uviedla HZS.

Telo nebohého záchranári následne transportovali do ústia doliny, kde ho odovzdali privolanej policajnej hliadke a obhliadajúcemu lekárovi. O pomoc na mieste požiadali aj ďalší traja Poliaci, ktorí neboli schopní pokračovať exponovaným terénom. Turistov tak letecky evakuovali do Starého Smokovca, odkiaľ pokračovali ďalej samostatne.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Slováci hromadne dostávajú túto správu, ide o podvod

Slováci hromadne dostávajú túto správu, ide o podvod

VČERA - 20:39Domáce

Polícia varuje pred novou vlnou podvodných SMS.

SHMÚ: V týchto okresoch treba počítať s mrazom

SHMÚ: V týchto okresoch treba počítať s mrazom

VČERA - 18:43Domáce

Vo viacerých okresoch treba v noci počítať s prízemným mrazom.

PS reagovalo na Matoviča: Spoluprácu s Hlasom-SD odmietlo opakovane a jednoznačne

PS reagovalo na Matoviča: Spoluprácu s Hlasom-SD odmietlo opakovane a jednoznačne

VČERA - 17:08Domáce

Progresívne Slovensko deklaruje, že spoluprácu so stranou Hlas-SD odmietlo opakovane a jednoznačne.

Fico: Suverénne postoje Maďarska a Slovenska by boli vhodné na posilnenie spolupráce V4

Fico: Suverénne postoje Maďarska a Slovenska by boli vhodné na posilnenie spolupráce V4

VČERA - 15:48Domáce

Suverénne postoje Maďarska a SR by boli vhodné na výrazné posilnenie spolupráce formátu zoskupenia Vyšehradskej štvorky, ktorého predsedníctvo zastáva aktuálne Maďarsko.

Vosveteit.sk
Na túto hrozbu nie sú antivírusy pripravené. Útočníci našli geniálny spôsob, ako ti ukradnúť údaje zo zariadeniaNa túto hrozbu nie sú antivírusy pripravené. Útočníci našli geniálny spôsob, ako ti ukradnúť údaje zo zariadenia
Väčšina z nás zatvára aplikácie v telefóne, aby šetrila batériu. Nerob to, toto sa v skutočnosti deje v tvojom mobileVäčšina z nás zatvára aplikácie v telefóne, aby šetrila batériu. Nerob to, toto sa v skutočnosti deje v tvojom mobile
Pred viac ako 10 rokmi objavili na Sibíri záhadné diery. Teraz už vieme, ako vznikliPred viac ako 10 rokmi objavili na Sibíri záhadné diery. Teraz už vieme, ako vznikli
Tradičným heslám som dal zbohom. A toto je dôvod, prečo by si to mal spraviť aj ty. Táto metóda prihlasovania ťa môže zachrániťTradičným heslám som dal zbohom. A toto je dôvod, prečo by si to mal spraviť aj ty. Táto metóda prihlasovania ťa môže zachrániť
Vedci objavili hormón, ktorý pomáha rakovine ukryť sa pred imunitou. Takto ju možno konečne poraziťVedci objavili hormón, ktorý pomáha rakovine ukryť sa pred imunitou. Takto ju možno konečne poraziť
Nová AI od Microsoftu preskenuje každý obrázok či fotografie v tvojom počítači. Takto to bude fungovaťNová AI od Microsoftu preskenuje každý obrázok či fotografie v tvojom počítači. Takto to bude fungovať
„Už sa nemôžem dočkať, kedy budem mať Android OS pre PC,“ hovorí CEO Qualcommu: Google chystá niečo veľké„Už sa nemôžem dočkať, kedy budem mať Android OS pre PC,“ hovorí CEO Qualcommu: Google chystá niečo veľké
Pred 74-tisíc rokmi sopečná erupcia zdevastovala povrch Zeme: Výskumníci nedokážu pochopiť, ako dokázali naši predkovia prežiťPred 74-tisíc rokmi sopečná erupcia zdevastovala povrch Zeme: Výskumníci nedokážu pochopiť, ako dokázali naši predkovia prežiť
Táto neznáma funkcia v Samsung telefóne dokáže hackera zastaviť ešte predtým, než útok začne. Väčšina ľudí o nej ani netušíTáto neznáma funkcia v Samsung telefóne dokáže hackera zastaviť ešte predtým, než útok začne. Väčšina ľudí o nej ani netuší
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP