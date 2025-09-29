Kremeľ: Rozhovory o jadrových zbraniach musia zahrnúť aj Francúzsko a Britániu
- DNES - 7:19
- Moskva
Rozhovory o znížení počtu strategických jadrových zbraní musia najskôr viesť Rusko a Spojené štáty, no do rokovaní budú musieť byť napokon zahrnuté aj arzenály Británie a Francúzska.
Uviedol to hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vo vyjadreniach zverejnených v nedeľu, informuje TASR podľa agentúry Reuters.
Moskva tento mesiac navrhla, že bude dobrovoľne dodržiavať obmedzenia vyplývajúce zo zmluvy o kontrole jadrového zbrojenia New START ešte rok po jej vypršaní, ak to isté urobia aj USA.
Hovorkyňa Bieleho domu reagovala, že návrh ruského prezidenta Vladimira Putina „znie celkom dobre“, no rozhodnúť musí americký prezident Donald Trump. Ten uviedol, že chce viesť rozhovory o denuklearizácii s Ruskom a Čínou.
„Prirodzene, musíme začať rozhovory na bilaterálnej úrovni. New START je koniec-koncov bilaterálny dokument,“ povedal Peskov pre agentúru TASS. „Ale z dlhodobého hľadiska nemôžete tieto arzenály naďalej nezohľadňovať. O to viac, že tieto arzenály sú súčasťou celkového problému globálnej európskej bezpečnosti a strategickej stability.“
Zmluvu New START podpísali v roku 2010 vtedajší prezidenti Barack Obama a Dmitrij Medvedev. Do platnosti vstúpila o rok neskôr a v roku 2021 ju po nástupe amerického prezidenta Joea Bidena predĺžili o ďalších päť rokov.
Putin v roku 2023 pozastavil účasť Ruska na tejto zmluve, Moskva však uviedla, že bude naďalej dodržiavať limity počtu bojových hlavíc. Šéf Kremľa tento mesiac ponúkol pokračujúce zachovávanie obmedzení v čase, keď sa Ukrajina snaží presvedčiť Trumpa, aby uvalili na Rusko prísnejšie sankcie pre jeho vojenskú inváziu.
Rusko a USA majú zďaleka najväčšie nukleárne arzenály na svete. Zmluva New START obmedzuje počet rozmiestnených strategických jadrových hlavíc na oboch stranách na 1550 a počet rakiet, ponoriek a bombardérov, ktoré ich môžu niesť, na 700.
Francúzsko a Británia, ktoré nikdy neboli zmluvnými stranami New START ani predošlých dohôd, majú oveľa menší počet jadrových zbraní, u oboch krajín ide o približne 250 až 300.
