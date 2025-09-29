  • Články
Streľba v mormónskom kostole v Michigane má štyri obete

  • Grand Blanc
Najmenej štyri obete si vyžiadala nedeľňajšia streľba a požiar v mormónskom kostole v meste Grand Blanc v americkom štáte Michigan, oznámila miestna polícia.

Mŕtvy je podľa úradov aj strelec a viacero osôb utrpelo zranenia, informuje TASR podľa agentúry DPA.

K útoku došlo v kostole Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní na ulici McCandlish Road, v ktorom boli počas bohoslužieb stovky ľudí. Polícia sa domnieva, že podozrivý úmyselne vrazil do vstupu budovy vozidlom, vyšiel z neho a spustil streľbu. Predpokladá tiež, že požiar úmyselne založil útočník.

Dvaja z mŕtvych boli obeťou streľby, uviedli vyšetrovatelia bez bližších detailov o ďalších dvoch. Očakávajú, že v budove môžu nájsť ďalšie obete, ktoré nestihli ujsť pred plameňmi. Oheň, ktorý zachvátil celý kostol, už uhasili.

Strelcom bol podľa úradov 40-ročný Thomas Jacob Sanford zo susedného mestečka Burton. Polícia dostala povolenie na prehliadku jeho bydliska a snaží sa zistiť motív činu. So 100 príslušníkmi pomáha aj Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI).

Vyšetrovatelia podľa televízie ABC News zisťujú, či bol kostol v posledných mesiacoch terčom vyhrážok a či načasovanie streľby môže súvisieť so sobotňajším úmrtím prezidenta mormónskej cirkvi Russella M. Nelsona, ktorý mal 101 rokov.

Mesto Grand Blanc leží približne 80 kilometrov severne od Detroitu a má necelých 8000 obyvateľov. Miesto streľby sa nachádza v blízkosti obytných oblastí a kostola Jehovových svedkov.

Násilný čin v meste Grand Blanc odsúdili americká ministerka Pam Bondiová, guvernérka Michiganu Gretchen Whitmerová i prezident USA Donald Trump.

Zdroj: Info.sk, TASR
