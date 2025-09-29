V Moldavsku sa skončili voľby kľúčové pre ďalšie smerovanie krajiny
- DNES - 6:20
- Kišiňov
V nedeľňajších parlamentných voľbách v Moldavsku zvíťazila vládnuca Strana akcie a solidarity (PAS), ktorá si zrejme udrží väčšinu v parlamente. Informovali o tom stanica BBC a agentúra DPA, píše TASR.
Po sčítaní vyše 99 percent hlasov mala PAS 49,91 percenta, na druhom mieste bol opozičný Vlastenecký volebný blok (BEP) so ziskom 24,33 percenta, vyplýva z údajov volebnej komisie. Podľa BBC a tlačovej agentúry Moldpres si vládnuca strana zabezpečila 54 kresiel v 101-člennom parlamente.
PAS, ktorú založila prezidentka Maia Sanduová, je pri moci od roku 2021. Prieskumy naznačovali, že príde o parlamentnú väčšinu, keďže opozičné strany sa zameriavali na voličov znepokojených vysokými životnými nákladmi, rastúcou chudobou a stagnujúcou ekonomikou. Vládnutie v koalícii by podľa analytikov mohlo skomplikovať snahu PAS dostať Moldavsko do EÚ do roku 2030.
Sanduová, ktorú vlani opätovne zvolili na druhé funkčné obdobie, po nedeľňajšom hlasovaní hovorila o „rozsiahlom ruskom zasahovaní“ a upozornila Moldavčanov, že budúcnosť demokracie je v ich rukách.
Líder BEP Igor Dodon ešte pred začiatkom zverejňovania sčítania hlasov v televízii večer vyhlásil, že vyhrala jeho koalícia, a vyzval PAS, aby odovzdala moc. Vyzval zároveň stúpencov všetkých opozičných strán, aby sa v pondelok na poludnie zišli pred parlamentom a „bránili“ svoje hlasy.
Na napätie obklopujúce voľby poukázali vyhrážky bombami vo volebných miestnostiach v Taliansku, Rumunsku, Španielsku a USA, informovala BBC. Podobné hrozby hlásili v samotnom Moldavsku a troch ľudí zadržali pre podozrenie z prípravy nepokojov deň po voľbách. Predseda Sanduovej strany Igor Grosu obvinil z nedeľňajších incidentov skupiny podporované Moskvou a vyzval na „trpezlivosť a pokoj“, aby mohlo hlasovanie pokračovať.
Moskva poprela obvinenia Kišiňova, že vedie v online priestore dezinformačnú kampaň a kyberútoky a že sa snaží kupovať hlasy a vyvolávať nepokoje. Moldavská prevažne proruská opozícia zase obvinila PAS z plánovania podvodu, uviedla agentúra AFP.
