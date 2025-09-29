  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 29.9.2025Meniny má Michal, Michaela
Bratislava

Nórsko presmerovalo niekoľko letov, nad krajinou pozorovali drony

  • DNES - 6:18
  • Oslo
Nórsko presmerovalo niekoľko letov, nad krajinou pozorovali drony

Vzhľadom na údajné spozorovania dronov presmerovali v Nórsku viacero letov, informovali v nedeľu tamojšie médiá.

Lietadlo smerujúce z metropoly Oslo na letisko Bardufoss v regióne Troms na severe krajiny sa podľa leteckej spoločnosti Norwegian muselo neskoro večer vrátiť, píše TASR podľa agentúry DPA.

Už predtým podľa správ spozorovali drony v ochrannej zóne letiska Brønnøysund v regióne Nordland ležiacom južnejšie. Aj v tomto prípade presmerovali jeden let, uviedla verejnoprávna televízia NRK s odvolaním sa na prevádzkovateľa letísk, spoločnosť Avinor. Pôvod dronov nie je zatiaľ jasný.

Viaceré incidenty s dronmi na letiskách zaznamenali v uplynulých dňoch v susednom Dánsku. Tamojšie ministerstvo dopravy v nedeľu oznámilo, že do budúceho piatka bude celý dánsky vzdušný priestor uzavretý pre civilné bezpilotné lietadlá. Dôvodom je summit EÚ, ktorý sa tento týždeň koná v Kodani. Zákaz všetkých letov civilných dronov v krajine platí od pondelka.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Streľba v mormónskom kostole v Michigane má štyri obete

Streľba v mormónskom kostole v Michigane má štyri obete

DNES - 6:22Zahraničné

Najmenej štyri obete si vyžiadala nedeľňajšia streľba a požiar v mormónskom kostole v meste Grand Blanc v americkom štáte Michigan, oznámila miestna polícia.

V Moldavsku sa skončili voľby kľúčové pre ďalšie smerovanie krajiny

V Moldavsku sa skončili voľby kľúčové pre ďalšie smerovanie krajiny

DNES - 6:20Zahraničné

V nedeľňajších parlamentných voľbách v Moldavsku zvíťazila vládnuca Strana akcie a solidarity, ktorá si zrejme udrží väčšinu v parlamente.

Netanjahu pred schôdzkou s Trumpom: Izrael pracuje na pláne prímeria v Gaze

Netanjahu pred schôdzkou s Trumpom: Izrael pracuje na pláne prímeria v Gaze

DNES - 6:16Zahraničné

Na pondelkových rozhovoroch v Bielom dome sa očakáva, že Trump predloží nový návrh dohody o prímerí v Gaze.

Voľby ČR: Lídri sa v debate zhodli len na tom, že by na prvú cestu išli do SR

Voľby ČR: Lídri sa v debate zhodli len na tom, že by na prvú cestu išli do SR

DNES - 6:13Zahraničné

V takmer dvojhodinovej debate diskutovalo osem zástupcov politických strán.

Vosveteit.sk
Väčšina z nás zatvára aplikácie v telefóne, aby šetrila batériu. Nerob to, toto sa v skutočnosti deje v tvojom mobileVäčšina z nás zatvára aplikácie v telefóne, aby šetrila batériu. Nerob to, toto sa v skutočnosti deje v tvojom mobile
Pred viac ako 10 rokmi objavili na Sibíri záhadné diery. Teraz už vieme, ako vznikliPred viac ako 10 rokmi objavili na Sibíri záhadné diery. Teraz už vieme, ako vznikli
Tradičným heslám som dal zbohom. A toto je dôvod, prečo by si to mal spraviť aj ty. Táto metóda prihlasovania ťa môže zachrániťTradičným heslám som dal zbohom. A toto je dôvod, prečo by si to mal spraviť aj ty. Táto metóda prihlasovania ťa môže zachrániť
Vedci objavili hormón, ktorý pomáha rakovine ukryť sa pred imunitou. Takto ju možno konečne poraziťVedci objavili hormón, ktorý pomáha rakovine ukryť sa pred imunitou. Takto ju možno konečne poraziť
Nová AI od Microsoftu preskenuje každý obrázok či fotografie v tvojom počítači. Takto to bude fungovaťNová AI od Microsoftu preskenuje každý obrázok či fotografie v tvojom počítači. Takto to bude fungovať
„Už sa nemôžem dočkať, kedy budem mať Android OS pre PC,“ hovorí CEO Qualcommu: Google chystá niečo veľké„Už sa nemôžem dočkať, kedy budem mať Android OS pre PC,“ hovorí CEO Qualcommu: Google chystá niečo veľké
Pred 74-tisíc rokmi sopečná erupcia zdevastovala povrch Zeme: Výskumníci nedokážu pochopiť, ako dokázali naši predkovia prežiťPred 74-tisíc rokmi sopečná erupcia zdevastovala povrch Zeme: Výskumníci nedokážu pochopiť, ako dokázali naši predkovia prežiť
Táto neznáma funkcia v Samsung telefóne dokáže hackera zastaviť ešte predtým, než útok začne. Väčšina ľudí o nej ani netušíTáto neznáma funkcia v Samsung telefóne dokáže hackera zastaviť ešte predtým, než útok začne. Väčšina ľudí o nej ani netuší
Neuveriteľné! Pozri sa na záber rodiacej sa protoplanéty, ktorá rastie výskumníkom pred očami v reálnom časeNeuveriteľné! Pozri sa na záber rodiacej sa protoplanéty, ktorá rastie výskumníkom pred očami v reálnom čase
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP