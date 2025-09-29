Nórsko presmerovalo niekoľko letov, nad krajinou pozorovali drony
- Oslo
Vzhľadom na údajné spozorovania dronov presmerovali v Nórsku viacero letov, informovali v nedeľu tamojšie médiá.
Lietadlo smerujúce z metropoly Oslo na letisko Bardufoss v regióne Troms na severe krajiny sa podľa leteckej spoločnosti Norwegian muselo neskoro večer vrátiť, píše TASR podľa agentúry DPA.
Už predtým podľa správ spozorovali drony v ochrannej zóne letiska Brønnøysund v regióne Nordland ležiacom južnejšie. Aj v tomto prípade presmerovali jeden let, uviedla verejnoprávna televízia NRK s odvolaním sa na prevádzkovateľa letísk, spoločnosť Avinor. Pôvod dronov nie je zatiaľ jasný.
Viaceré incidenty s dronmi na letiskách zaznamenali v uplynulých dňoch v susednom Dánsku. Tamojšie ministerstvo dopravy v nedeľu oznámilo, že do budúceho piatka bude celý dánsky vzdušný priestor uzavretý pre civilné bezpilotné lietadlá. Dôvodom je summit EÚ, ktorý sa tento týždeň koná v Kodani. Zákaz všetkých letov civilných dronov v krajine platí od pondelka.
