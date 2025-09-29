Netanjahu pred schôdzkou s Trumpom: Izrael pracuje na pláne prímeria v Gaze
- DNES - 6:16
- Tel Aviv
Na pondelkových rozhovoroch v Bielom dome sa očakáva, že Trump predloží nový návrh dohody o prímerí v Gaze.
Izrael pracuje s Bielym domom na novom pláne prímeria v Pásme Gazy, ktorého detaily je však stále potrebné doriešiť. Deň pred stretnutím s prezidentom USA Donaldom Trumpom to v nedeľu povedal izraelský premiér Benjamin Netanjahu, informuje TASR podľa agentúry AP.
Netanjahu sa dostal pod veľký medzinárodný tlak na ukončenie vojny, najmä počas pokračujúcej ofenzívy v meste Gaza. Na pondelkových rozhovoroch v Bielom dome sa očakáva, že Trump predloží nový návrh dohody.
„Pracujeme na tom,“ povedal Netanjahu pre televíziu Fox News. „Ešte to nie je definitívne, no pracujeme s tímom prezidenta Trumpa, aj práve teraz, a dúfam, že sa nám to podarí uskutočniť.“
Trump v nedeľu naznačil možný prelom v kríze na Blízkom východe s vyhlásením, že existuje „skutočná šanca na úspech“. Na svojej sociálnej sieti uviedol, že „všetci sa zhodli na niečom výnimočnom“.
Po nedávnych rokovaniach s Izraelom a arabskými štátmi sa Trump vyjadril, že verí v dosiahnutie dohody o ukončení vojny v Pásme Gazy už čoskoro. „Myslím, že máme dohodu o Gaze, sme veľmi blízko k dohode o Gaze,“ povedal novinárom ešte v piatok.
Minulý týždeň americký prezident predstavil arabským a moslimským lídrom americký plán na ukončenie vojny, prepustenie rukojemníkov a zriadenie vládneho orgánu v Gaze, ktorý nebude podliehať hnutiu Hamas.
Netanjahu vyhlasuje, že bude pokračovať v boji, pokým nebude zničený Hamas, ktorého útok na Izrael zo 7. októbra 2023 najnovšiu vojnu vyvolal. V nedeľu však zopakoval, že Izrael zvažuje, že umožní lídrom Hamasu odísť do zahraničia, ak ukončia vojnu a prepustia všetkých rukojemníkov.
Izrael vie, kde Irán ukrýva zásoby uránu, tvrdí Netanjahu
Izraelská vláda tvrdí, že vie, kde Irán skladuje približne 400 kilogramov uránu obohateného na úroveň takmer postačujúcu na výrobu jadrových zbraní. Informovala o tom v nedeľu agentúra DPA, píše TASR.
„Určite vieme, kde je. Máme celkom dobrú predstavu o tom, kde je,“ povedal izraelský premiér Benjamin Netanjahu pre americkú televíziu Fox News. Izrael podľa neho tieto spravodajské informácie poskytol Spojeným štátom.
Irán mal začiatkom leta, pred ozbrojeným konfliktom s Izraelom, viac ako 400 kilogramov uránu obohateného na 60 percent čistoty, vyplýva zo správy Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE).
Na výrobu nukleárnych zbraní by bolo potrebné ďalšie obohatenie na viac ako 90 percent. Je však sporné, koľko tohto materiálu Irán má po útokoch Izraela a USA z júna a aké kapacity na obohacovanie uránu mu zostali. Irán popiera, že by sa snažil získať jadrové zbrane.
Netanjahu neodpovedal priamo na otázku, či Izrael, ktorý má podľa všeobecného presvedčenia vlastný tajný nukleárny arzenál, plánuje tento urán zaistiť. „Musíme zachovať diplomatický a ekonomický tlak na Irán, aby bolo jasné, že nebudeme tolerovať obnovenie jeho úsilia vyrobiť jadrové bomby zacielené na zničenie mojej i vašej krajiny,“ povedal.
V nedeľu, takmer desať rokov po tzv. jadrovej dohode svetových veľmocí s Teheránom, boli obnovené sankcie OSN voči Iránu. Uplynula totiž lehota na dohodu s jeho rokovacími partnermi - Britániou, Francúzskom a Nemeckom. Tieto tri európske krajiny iniciovali opätovné sankcie, keďže Irán podľa nich porušuje dohodu z roku 2015, najmä obohacovaním uránu ďaleko za úroveň potrebnú na civilné účely.
