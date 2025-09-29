Voľby ČR: Lídri sa v debate zhodli len na tom, že by na prvú cestu išli do SR
- DNES - 6:13
- Praha
V takmer dvojhodinovej debate diskutovalo osem zástupcov politických strán.
Po voľbách do Poslaneckej snemovne českého parlamentu vznikne podľa českého premiéra Petra Fialu buď vláda na súčasnom pôdoryse, ktorá Čechom garantuje demokraciu a prosperitu, alebo „vláda národnej zrady“, ktorá Česko posunie na východ. Povedal to v nedeľu v predvolebnej debate v Českej televízii. Podpredseda hnutia ANO Karel Havlíček oponoval, že pôjde o „vládu národnej obete“, a dodal, že urobí všetko pre to, aby ČR pod vládou ANO bola naďalej pevne ukotvená v NATO, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
V takmer dvojhodinovej debate diskutovalo osem zástupcov politických strán, ktoré majú podľa prieskumov agentúry Kantar pre ČT najväčší volebný potenciál. Jediným lídrom, ktorý sa na debate nezúčastnil, bol predseda hnutia ANO Andrej Babiš, ktorý odmieta diskutovať v Českej televízii. Zastúpil ho preto Karel Havlíček. V debate politici hovorili o tom, ako zlepšiť Česko, ale aj o zahraničnej politike a povolebnej spolupráci.
Debata bola miestami pomerne emotívna, hádali sa najmä Fiala s Havlíčkom, ktorí si vzájomne ukazovali rozdielne ekonomické grafy, či šéf hnutia Starostovia a nezávislí (STAN) Vít Rakušan s líderkou Stačilo!, predsedníčkou Komunistickej strany Čiech a Moravy (KSČM) Kateřinou Konečnou, alebo aj predseda hnutia Sloboda a priama demokracia (SPD) Tomio Okamura s premiérom Fialom. Niekoľkokrát padli aj narážky na to, či si niektorý politik nezabudol vziať lieky.
Jednou z hlavných tém bola povolebná spolupráca. Subjekty súčasnej vládnej koalície (SPOLU, STAN) a tiež Piráti sa zhodli, že po voľbách by mala pokračovať koalícia na súčasnom pôdoryse a mali by v nej byť aj Piráti. „Buď bude pokračovať vláda na súčasnom pôdoryse, ktorá garantuje slobodu, demokraciu, prosperitu, je pevnou a rešpektovanou súčasťou EÚ a NATO, alebo tu bude vláda, ktorá sa tu chystá, a to ANO, komunisti, SPD, ktorá nás posunie niekam na východ, nevidí nebezpečenstvo v ruskej agresívnej politike a bude tu predstavovať nejakú národnú zradu. To sú tie varianty a žiaden iný medzi nimi nie je,“ povedal Fiala.
Proti tomu sa ostatní lídri vymedzili a za nutné, naopak, považujú súčasnú vládu vymeniť. Havlíček zdôraznil, že vláda hnutia ANO by nestála na nenávisti ani na minulosti, ale na sľuboch, ktoré dali ľuďom s cieľom vrátiť Česku prosperitu a sebavedomie. Ak vznikne vláda bez hnutia Stačilo!, existujú podľa jeho líderky Konečnej len dve možnosti: buď pravicová vláda Petra Fialu alebo pravicová vláda Andreja Babiša „s ľudskou tvárou“.
Ďalšou výraznou témou bola zahraničná politika. Väčšina lídrov sa zhodla na tom, že najväčšou hrozbou pre ČR je Rusko. Súhlasil s tým aj Havlíček: „Rusko je skutočne hrozbou, o tom nemôže byť diskusia,“ povedal. Neuviedli to len Konečná a Okamura. Konečná za najväčšiu hrozbu pre Česko označila šéfku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú, ktorá chce podľa nej dostať EÚ do krachu. Okamura na otázku priamo neodpovedal, uviedol len, že je nutné sadnúť si za rokovací stôl aj s Ruskom.
Za najväčších spojencov väčšina považuje susedné krajiny. Podľa Fialu sú nimi Poľsko a Nemecko, Havlíček podotkol, že nemožno opomínať ani Slovensko. Podľa šéfa Pirátov Zdenka Hřiba to ale súčasná slovenská vláda neumožňuje. „Veľmi by som si prial, aby naším najväčším spojencom bolo Slovensko. Ale bohužiaľ, tá vláda, ktorá tam teraz je, to neumožňuje,“ podotkol.
Jediná vec, na ktorej sa všetci v rámci celej debaty zhodli, bola, že na prvú zahraničnú cestu by v pozícii predsedu či predsedníčky vlády išli napriek všetkému na Slovensko.
