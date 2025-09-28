  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 28.9.2025Meniny má Václav
15°Bratislava

V mormónskom kostole postrelili niekoľko ľudí, budova horí

  • DNES - 19:20
  • Grand Blanc
V mormónskom kostole postrelili niekoľko ľudí, budova horí

Niekoľko ľudí postrelil v nedeľu zatiaľ neznámy páchateľ v mormónskom kostole v meste Grand Blanc v americkom štáte Michigan.

Strelec, ktorý kostol pri útoku zrejme aj podpálil, bol zneškodnený a pre verejnosť už nepredstavuje hrozbu. TASR o tom informuje na základe správ amerických médií.

Podľa televízie FOX 2 K streľbe došlo v kostole Ježiša Krista Svätých neskorších dní na ulici McCandlish Road. Streľba bola nahlásená krátko pred 11.00 h miestneho času (17.00 h SELČ).

Miestna polícia onedlho na Facebooku oznámila, že bolo postrelených „viacero“ ľudí a strelec bol zneškodnený. Dodala, že kostol je v plameňoch. Neskôr uviedla, že požiar sa podarilo lokalizovať.

Policajné zdroje podľa FOX 2 uviedli, že bolo postrelených šesť až osem ľudí. Ich stav nie je momentálne známy.

Zábery z miesta činu zachytávajú stĺp dymu na ulici lemovanej vozidlami záchrannej služby. Podľa policajných zdrojov kostol zrejme podpálil strelec.

Polícia vyzvala obyvateľov, aby sa oblasti vyhli.

Na miesto činu prišli predstavitelia Úradu pre alkohol, tabak, strelné zbrane a výbušniny (ATF) a Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI), uviedla televízia ABC News.

Ďalšie podrobnosti o prípade poskytne polícia na brífingu o 13.00 h miestneho času (20.00 h SELČ).

K streľbe došlo deň po tom, čo vo veku 101 rokov zomrel 17. prezident mormónskej cirkvi Russell M. Nelson.

Mesto Grand Blanc leží približne 80 kilometrov severne od Detroitu a má necelých 8000 obyvateľov. Miesto streľby sa nachádza v blízkosti obytných oblastí a kostola Jehovových svedkov.

Násilný čin v meste Grand Blanc odsúdila americká ministerka Pam Bondiová i guvernérka Michiganu Gretchen Whitmerová.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Tisícky ľudí prišli do Prahy podporiť demokratickú budúcnosť Česka

Tisícky ľudí prišli do Prahy podporiť demokratickú budúcnosť Česka

DNES - 18:22Zahraničné

Podujatie organizoval spolok Milion chvilek, ktorý chcel ukázať, že väčšina ľudí v Česku si želá demokratickú a slobodnú budúcnosť zakotvenú v EÚ a NATO.

Trump naznačil možný prelom v kríze na Blízkom východe

Trump naznačil možný prelom v kríze na Blízkom východe

DNES - 17:42Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v nedeľu naznačil možný prelom v kríze na Blízkom východe.

Vo veku 101 rokov zomrel vodca mormónskej cirkvi Russel M. Nelson

Vo veku 101 rokov zomrel vodca mormónskej cirkvi Russel M. Nelson

DNES - 16:20Zahraničné

Russell M. Nelson, ktorý stál na čele mormónskej cirkvi od roku 2018, zomrel v sobotu večer vo veku 101 rokov, oznámila cirkev.

Rusko zavrhlo Zelenského hrozby o útokoch na Kremeľ

Rusko zavrhlo Zelenského hrozby o útokoch na Kremeľ

DNES - 14:30Zahraničné

Kremeľ v nedeľu zavrhol hrozby ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, podľa ktorých majú jeho predstavitelia vedieť, kde sa nachádzajú protiletecké kryty.

Vosveteit.sk
Tradičným heslám som dal zbohom. A toto je dôvod, prečo by si to mal spraviť aj ty. Táto metóda prihlasovania ťa môže zachrániťTradičným heslám som dal zbohom. A toto je dôvod, prečo by si to mal spraviť aj ty. Táto metóda prihlasovania ťa môže zachrániť
Vedci objavili hormón, ktorý pomáha rakovine ukryť sa pred imunitou. Takto ju možno konečne poraziťVedci objavili hormón, ktorý pomáha rakovine ukryť sa pred imunitou. Takto ju možno konečne poraziť
Nová AI od Microsoftu preskenuje každý obrázok či fotografie v tvojom počítači. Takto to bude fungovaťNová AI od Microsoftu preskenuje každý obrázok či fotografie v tvojom počítači. Takto to bude fungovať
„Už sa nemôžem dočkať, kedy budem mať Android OS pre PC,“ hovorí CEO Qualcommu: Google chystá niečo veľké„Už sa nemôžem dočkať, kedy budem mať Android OS pre PC,“ hovorí CEO Qualcommu: Google chystá niečo veľké
Pred 74-tisíc rokmi sopečná erupcia zdevastovala povrch Zeme: Výskumníci nedokážu pochopiť, ako dokázali naši predkovia prežiťPred 74-tisíc rokmi sopečná erupcia zdevastovala povrch Zeme: Výskumníci nedokážu pochopiť, ako dokázali naši predkovia prežiť
Táto neznáma funkcia v Samsung telefóne dokáže hackera zastaviť ešte predtým, než útok začne. Väčšina ľudí o nej ani netušíTáto neznáma funkcia v Samsung telefóne dokáže hackera zastaviť ešte predtým, než útok začne. Väčšina ľudí o nej ani netuší
Neuveriteľné! Pozri sa na záber rodiacej sa protoplanéty, ktorá rastie výskumníkom pred očami v reálnom časeNeuveriteľné! Pozri sa na záber rodiacej sa protoplanéty, ktorá rastie výskumníkom pred očami v reálnom čase
Zabijak Ozempicu? Nový liek neberie chuť do jedla, no preprogramuje metabolizmus pre dlhodobé chudnutieZabijak Ozempicu? Nový liek neberie chuť do jedla, no preprogramuje metabolizmus pre dlhodobé chudnutie
RECENZIA: Pixel 10 Pro XL je Android, ktorý ťa ohúri displejom, výkonom aj fotoaparátomRECENZIA: Pixel 10 Pro XL je Android, ktorý ťa ohúri displejom, výkonom aj fotoaparátom
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP