Útok medvedice v obchode: Šelma zranila seniorku, takto zasiahol odvážny zákazník
- DNES - 20:35
- Vernon
Zviera vtrhlo do obchodu a napadlo 90-ročnú zákazníčku.
Neobvyklý a desivý incident sa odohral v meste Vernon v americkom štáte New Jersey. Medvedica sa dostala do miestneho obchodu, kde napadla 90-ročnú zákazníčku. Žena skončila v nemocnici, zviera museli úrady neskôr utratiť.
Keď sa medvedica prvýkrát objavila v obchode Dollar General, na miesto privolali políciu, ktorá ju odtiaľ vyhnala pomocou gumových projektilov.
O dve hodiny neskôr sa však zviera vrátilo. Najprv napadlo psa majiteľa susednej reštaurácie a potom opäť vošlo do predajne. Vnútri sa prechádzalo medzi regálmi a napadlo zákazníkov.
Videozáznam, ktorý natočil jeden z miestnych obyvateľov, zachytáva, ako sa približne 80-kilogramová medvedica pomaly a malátne pohybuje po obchode, čo naznačovalo, že môže byť chorá. Muž upútal pozornosť medvedice a pomaly ju vyviedol von z obchodu.
Podľa miestnej polície medvedica ešte predtým stihla zaútočiť na 90-ročnú ženu, ktorej poranila nohu. Pracovník zo susedného podniku pre denník The New York Times uviedol, že žena nevyzerala, že by sa bála. Keď ju varovali, že v obchode je medveď, údajne odpovedala: „Viem, švihol po mne pazúrom,“ a pokračovala v nákupe.
Neskôr bola prevezená do nemocnice s ľahšími zraneniami. Napadnutý nemecký ovčiak vyviazol bez zranení, medveď ho len zvalil na zem.
Medvedicu po incidente v obchode vystopovali na neďaleké parkovisko, kde policajti rozhodli, že je nevyhnutné ju utratiť. Štátne úrady si prevzali jej telo, aby ho otestovali na prítomnosť besnoty.
