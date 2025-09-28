  • Články
Útok medvedice v obchode: Šelma zranila seniorku, takto zasiahol odvážny zákazník

  • DNES - 20:35
  • Vernon
Útok medvedice v obchode: Šelma zranila seniorku, takto zasiahol odvážny zákazník

Zviera vtrhlo do obchodu a napadlo 90-ročnú zákazníčku.

Neobvyklý a desivý incident sa odohral v meste Vernon v americkom štáte New Jersey. Medvedica sa dostala do miestneho obchodu, kde napadla 90-ročnú zákazníčku. Žena skončila v nemocnici, zviera museli úrady neskôr utratiť.

Keď sa medvedica prvýkrát objavila v obchode Dollar General, na miesto privolali políciu, ktorá ju odtiaľ vyhnala pomocou gumových projektilov.

O dve hodiny neskôr sa však zviera vrátilo. Najprv napadlo psa majiteľa susednej reštaurácie a potom opäť vošlo do predajne. Vnútri sa prechádzalo medzi regálmi a napadlo zákazníkov.

Videozáznam, ktorý natočil jeden z miestnych obyvateľov, zachytáva, ako sa približne 80-kilogramová medvedica pomaly a malátne pohybuje po obchode, čo naznačovalo, že môže byť chorá. Muž upútal pozornosť medvedice a pomaly ju vyviedol von z obchodu.

Podľa miestnej polície medvedica ešte predtým stihla zaútočiť na 90-ročnú ženu, ktorej poranila nohu. Pracovník zo susedného podniku pre denník The New York Times uviedol, že žena nevyzerala, že by sa bála. Keď ju varovali, že v obchode je medveď, údajne odpovedala: „Viem, švihol po mne pazúrom,“ a pokračovala v nákupe.

Neskôr bola prevezená do nemocnice s ľahšími zraneniami. Napadnutý nemecký ovčiak vyviazol bez zranení, medveď ho len zvalil na zem.

Medvedicu po incidente v obchode vystopovali na neďaleké parkovisko, kde policajti rozhodli, že je nevyhnutné ju utratiť. Štátne úrady si prevzali jej telo, aby ho otestovali na prítomnosť besnoty.

Zdroj: Info.sk, TM, nytimes.com
