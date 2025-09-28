SHMÚ: V týchto okresoch treba počítať s mrazom

  • Články
Vo viacerých okresoch treba v noci počítať s prízemným mrazom.

Vo viacerých okresoch na Slovensku treba v noci na pondelok (29. 9.) počítať s prízemným mrazom. Predstavuje to ohrozenie pre vegetáciu nižšieho vzrastu. Meteorológovia preto vydali výstrahu prvého stupňa. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na webe.

Výstraha platí od polnoci do 8.00 h v celom Žilinskom kraji. Rovnako v okresoch Poprad, Levoča, Kežmarok, Senica, Spišská Nová Ves, Rožňava, Gelnica, Púchov, Prievidza, Považská Bystrica, Ilava, Bánovce nad Bebravou, Žiar nad Hronom, Zvolen, Rimavská Sobota, Revúca, Poltár, Lučenec, Detva, Brezno, Banská Bystrica a Malacky.

Zdroj: Info.sk, TASR
