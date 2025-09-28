  • Články
  • DNES - 18:22
  • Praha
Tisícky ľudí prišli do Prahy podporiť demokratickú budúcnosť Česka

Tisícky ľudí sa v nedeľu zišli na Staromestskom námestí v Prahe na občianskom zhromaždení s názvom „Zabráňme vláde extrémistov“.

Podujatie organizoval spolok Milion chvilek, ktorý chcel ukázať, že väčšina ľudí v Česku si želá demokratickú a slobodnú budúcnosť zakotvenú v EÚ a NATO, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Podľa slov organizátorov v Česku hrozí, že sa po voľbách do Poslaneckej snemovne dostanú do vlády extrémistické a populistické strany, ktoré stavajú na strachu, nenávisti a rozdeľovaní spoločnosti. „Hrozí nám vláda zložená z politikov a političiek, ktorí sa klaňajú autoritárom a otvárajú dvere putinovskému Rusku. Ale my veríme, že väčšina z nás si pre Českú republiku praje inú budúcnosť - demokratickú, slobodnú a pevne zakotvenú v EÚ a NATO,“ uviedli v pozvánke na akciu organizátori.

Súčasný aj bývalý predseda spolku Milion chvilek - Lukáš Hilpert a Mikuláš Minář - očakávajú, že výsledok volieb bude tesný, a že je ešte šanca súčasné prieskumy otočiť v prospech strán súčasnej vládnej koalície. „Do volieb zostáva šesť dní. A polovica voličov sa skutočne rozhoduje až na poslednú chvíľu. Preto neverte skeptikom. Nič nie je rozhodnuté. Všetko rozhodne až ten budúci týždeň. Ak niečo ukázali voľby v posledných rokoch, vieme, že to bude veľmi tesné. Rozhodnúť môžu tisícky hlasov,“ povedal Minář na zhromaždení.

Spolok tiež spustil online výzvu s názvom „Nie extrémistom“, ktorá vyjadruje odhodlanie ísť k voľbách a voliť jednu z prozápadných strán. V priebehu týždňa ju podpísalo vyše 45.000 ľudí.

Na akcii na Staromestskom námestí v Prahe vystúpilo viacero významných osobností z verejného života v Česku, napríklad psychiater Radkin Honzák, režisér Jan Hrušínský, bývalý olympionik Vavřinec Hradílek, psychoterapeutka a niekdajšia disidentka Věra Roubalová Kostlánová či riaditeľka slovenskej neziskovej organizácie VIA JURIS Katarína Batková. Apelovali na ľudí, aby prišli voliť a volili „demokratické strany“.

Podľa aktuálneho prieskumu volebných preferencií agentúry STEM, ktorý v nedeľu zverejnila stanica CNN Prima News, by voľby vyhralo hnutie ANO so ziskom 29,3 percenta hlasov, druhá by skončila koalícia SPOLU s 20,5 percentami a tretie by bolo hnutie Sloboda a priama demokracia (SPD) s 13,4 percentami. Nasleduje hnutie Starostovia a nezávislí (STAN), ktoré by získalo 11,7 percenta, za nimi Piráti so ziskom 10,1 percenta hlasov. Do snemovne by sa dostali ešte Motoristi sebe s 5,9 percentami a hnutie Stačilo! s 5,5 percentami hlasov.

Zdroj: Info.sk, TASR
