Agresívna veverička terorizuje obyvateľov mesta. Dvaja ľudia skončili v nemocnici

  • DNES - 21:36
  • San Rafael
Agresívna veverička terorizuje obyvateľov mesta. Dvaja ľudia skončili v nemocnici

Obyvateľov ohrozuje malá a agresívna veverica.

Obyvatelia kalifornského mesta San Rafael žijú v napätí po sérii nečakaných útokov. Miestni obyvatelia mesta ležiaceho približne 30 kilometrov severne od San Francisca začali vylepovať plagáty a šíriť online varovania pred nebezpečným zvieraťom. Útoky si vyžiadali už najmenej päť zranených, z ktorých dvaja museli byť ošetrení v nemocnici.

Na varovných plagátoch, doplnených fotkou skáčucej veveričky sa píše o veľmi zlej veveričke, ktorá útočí znenazdajky. Autori zároveň zdôrazňujú, že nejde o vtip.

Foto: TASR/AP/Joan Heblack

Jednou z obetí je aj Joan Heblack, ktorú zviera napadlo počas prechádzky. „Z ničoho nič sa mi zahryzla do nohy. Chvost jej lietal hore-dole a ja som len kričala: ‚Dajte ju zo mňa dole, dajte ju preč!‘“ opísala útok pre miestne médiá.

Podobnú skúsenosť má aj Isabel Campoy, ktorú veverička napadla v rovnakej štvrti Lucas Valley. Podľa jej slov sa zviera odrazilo od zeme, skočilo jej smerom k tvári a pazúrmi sa jej zachytilo o ruku, pričom jej spôsobilo krvácajúce zranenia.

Miestna organizácia na ochranu zvierat Marin Humane uviedla, že od polovice septembra už neevidovala žiadne hlásenia o útokoch. Lisa Bloch, dobrovoľníčka z organizácie, však potvrdila, že ak sa útoky obnovia, budú spolupracovať so štátnymi orgánmi na odchyte zvieraťa.

„S takýmto správaním sme sa už v minulosti stretli. Takmer vždy je príčinou to, že niekto tieto zvieratá kŕmil,“ vysvetlila Bloch. Zároveň ubezpečila verejnosť, že veveričky len veľmi zriedka prenášajú besnotu a pohryznutým ľuďom takmer nehrozí riziko nákazy.

Napriek tomu dôrazne odporúča, aby ľudia nikdy nekŕmili divo žijúce zvieratá. Tie si totiž môžu na ľudskú prítomnosť zvyknúť, stratiť plachosť a agresívne si vyžadovať ďalšiu potravu.

Zdroj: Info.sk, TM, abc7.com
