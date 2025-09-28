  • Články
Nedeľa, 28.9.2025
Trump naznačil možný prelom v kríze na Blízkom východe

  • DNES - 17:42
  • Washington
Americký prezident Donald Trump v nedeľu naznačil možný prelom v kríze na Blízkom východe.

Uviedol, že „všetci sa zhodli na niečom výnimočnom“. Vyhlásenie prišlo deň pred návštevou izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v Bielom dome. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Máme skutočnú šancu na ÚSPECH NA BLÍZKOM VÝCHODE,“ napísal v nedeľu Trump na svojej platforme Truth Social. „VŠETCI (zainteresovaní) SA ZHODLI NA NIEČOM VÝNIMOČNOM – PRVÝKRÁT V HISTÓRII. DOKÁŽEME TO!!!“ dodal.

Po nedávnych rokovaniach s Izraelom a arabskými štátmi sa Trump vyjadril, že verí, že čoskoro bude dosiahnutá dohoda o ukončení vojny v Pásme Gazy. „Myslím, že máme dohodu o Gaze, sme veľmi blízko k dohode o Gaze,“ povedal Trump novinárom ešte v piatok.

Minulý týždeň americký prezident predstavil arabským a moslimským lídrom americký plán na ukončenie vojny, prepustenie rukojemníkov a zriadenie vládneho orgánu v Gaze, ktorý nebude podliehať Hamasu a bude spravovať Pásmo Gazy.

Vojna v Pásme Gazy vypukla po tom, čo palestínske militantné hnutie Hamas a ďalšie palestínske skupiny vpadli 7. októbra 2023 do južného Izraela a pripravili o život 1200 ľudí, pričom vyše 250 rukojemníkov odvliekli do Pásma Gazy.

Palestínske ministerstvo zdravotníctva v nedeľu uviedlo, že počet palestínskych obetí vojny v Pásme Gazy už prekročil 66.000, pričom ich takisto tvoria väčšinou civilisti.

Zdroj: Info.sk, TASR
