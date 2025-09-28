Obyvateľom obce poškodzujú autá líšky. Toto ich najviac láka
- DNES - 16:21
- Portchester
Líšky spôsobujú na vozidlách tisícové škody.
Obyvatelia dediny Portchester v anglickom grófstve Hampshire čelia neobvyklému a nebezpečnému problému. Miestne líšky si obľúbili prehrýzanie káblov na autách, čím spôsobujú škody a nebezpečné situácie na cestách, informoval portál Metro Online.
Skupiny líšok podľa miestnych hryzú brzdové káble a škriabu karosérie zaparkovaných vozidiel. Situácia je natoľko vážna, že jeden z neďalekých autoservisov potvrdil, že v poslednom čase riešil už desať prípadov poškodenia áut spôsobených práve líškami.
Obyvatelia sa problému snažia brániť rôznymi spôsobmi. Niektorí si potierajú brzdové hadičky čili práškom alebo mentolovou masťou, aby zvieratá odradili. Iní siahli po cesnakovom spreji.
Izolácia káblov líškam chutí
Odborníci sa domnievajú, že líšky môže priťahovať chuť alebo textúra materiálov používaných na obalenie káblov. Podľa britskej motoristickej organizácie AA a spoločnosti Foxagon, ktorá sa zaoberá plašením líšok, niektorí výrobcovia automobilov používajú pri výrobe káblových izolácií materiály na báze sóje alebo živočíšnych tukov, ktoré môžu líškam pripomínať potravu.
Pre 48-ročného umývača okien Terryho Strouda sa problém s líškami takmer skončil tragicky. Jedno ráno počas cesty do práce zistil, že jeho dodávka vôbec nebrzdí. „Mal som obrovské šťastie, že som dokázal zastaviť ručnou brzdou. Je desivé si predstaviť, že by som mohol zraziť skupinu školákov,“ uviedol.
Podobnú skúsenosť má aj 33-ročná Annmarie Stallard, ktorej auto sa stalo nepojazdným dvakrát v priebehu jediného mesiaca. Líšky jej prehrýzli káble systému ABS. Po tom, čo bola nútená dvakrát investovať do nákladnej opravy, teraz pod svoje auto každú noc umiestňuje špeciálne rohože s hrotmi, ktoré majú zvieratám znepríjemniť prístup.
Agresívna veverička terorizuje obyvateľov mesta. Dvaja ľudia skončili v nemocnici
Obyvateľov ohrozuje malá a agresívna veverica.
Prekvapivý pasažier: Český prezident letel nízkonákladovkou
Prezident ČR prekvapil cestujúcich v lietadle nízkonákladovej leteckej spoločnosti.
Toto sú 3 dôvody, prečo by ste mali v záhrade používať soľ
Tu sú 3 spôsoby, ako obyčajná soľ nahradí drahú chémiu v záhrade.
Video: Donald Trump a prvá dáma Melania boli ponížení v sídle OSN, Biely dom hovorí o sabotáži
Hovorkyňa Bieleho domu povedala, že ak sa preukáže, že tento krok bol úmyselný, niekto by mal byť prepustený.