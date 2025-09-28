  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 29.9.2025Meniny má Michal, Michaela
17°Bratislava

Obyvateľom obce poškodzujú autá líšky. Toto ich najviac láka

  • DNES - 16:21
  • Portchester
Obyvateľom obce poškodzujú autá líšky. Toto ich najviac láka

Líšky spôsobujú na vozidlách tisícové škody.

Obyvatelia dediny Portchester v anglickom grófstve Hampshire čelia neobvyklému a nebezpečnému problému. Miestne líšky si obľúbili prehrýzanie káblov na autách, čím spôsobujú škody a nebezpečné situácie na cestách, informoval portál Metro Online.

Skupiny líšok podľa miestnych hryzú brzdové káble a škriabu karosérie zaparkovaných vozidiel. Situácia je natoľko vážna, že jeden z neďalekých autoservisov potvrdil, že v poslednom čase riešil už desať prípadov poškodenia áut spôsobených práve líškami.

Obyvatelia sa problému snažia brániť rôznymi spôsobmi. Niektorí si potierajú brzdové hadičky čili práškom alebo mentolovou masťou, aby zvieratá odradili. Iní siahli po cesnakovom spreji.

Izolácia káblov líškam chutí

Odborníci sa domnievajú, že líšky môže priťahovať chuť alebo textúra materiálov používaných na obalenie káblov. Podľa britskej motoristickej organizácie AA a spoločnosti Foxagon, ktorá sa zaoberá plašením líšok, niektorí výrobcovia automobilov používajú pri výrobe káblových izolácií materiály na báze sóje alebo živočíšnych tukov, ktoré môžu líškam pripomínať potravu.

Pre 48-ročného umývača okien Terryho Strouda sa problém s líškami takmer skončil tragicky. Jedno ráno počas cesty do práce zistil, že jeho dodávka vôbec nebrzdí. „Mal som obrovské šťastie, že som dokázal zastaviť ručnou brzdou. Je desivé si predstaviť, že by som mohol zraziť skupinu školákov,“ uviedol.

Podobnú skúsenosť má aj 33-ročná Annmarie Stallard, ktorej auto sa stalo nepojazdným dvakrát v priebehu jediného mesiaca. Líšky jej prehrýzli káble systému ABS. Po tom, čo bola nútená dvakrát investovať do nákladnej opravy, teraz pod svoje auto každú noc umiestňuje špeciálne rohože s hrotmi, ktoré majú zvieratám znepríjemniť prístup.

Zdroj: Info.sk, TM, metro.co.uk
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Prekvapivý pasažier: Český prezident letel nízkonákladovkou

Prekvapivý pasažier: Český prezident letel nízkonákladovkou

VČERA - 19:44Zaujímavosti

Prezident ČR prekvapil cestujúcich v lietadle nízkonákladovej leteckej spoločnosti.

Toto sú 3 dôvody, prečo by ste mali v záhrade používať soľ

Toto sú 3 dôvody, prečo by ste mali v záhrade používať soľ

VČERA - 7:52Zaujímavosti

Tu sú 3 spôsoby, ako obyčajná soľ nahradí drahú chémiu v záhrade.

Video: Donald Trump a prvá dáma Melania boli ponížení v sídle OSN, Biely dom hovorí o sabotáži

Video: Donald Trump a prvá dáma Melania boli ponížení v sídle OSN, Biely dom hovorí o sabotáži

18:17 26.09.2025Zaujímavosti

Hovorkyňa Bieleho domu povedala, že ak sa preukáže, že tento krok bol úmyselný, niekto by mal byť prepustený.

Vosveteit.sk
V Číne si už zadok zadarmo neutrieš. K toaletnému papieru sa dostaneš až potom, ako si pozrieš reklamuV Číne si už zadok zadarmo neutrieš. K toaletnému papieru sa dostaneš až potom, ako si pozrieš reklamu
Android už nebude taký, ako ho poznáš. Google chystá krok, ktorý môže zničiť open-sourceAndroid už nebude taký, ako ho poznáš. Google chystá krok, ktorý môže zničiť open-source
Začiatkom budúceho roka poletia k Mesiacu prví astronauti od čias Apolla. Takto bude prebiehať misia Artemis IIZačiatkom budúceho roka poletia k Mesiacu prví astronauti od čias Apolla. Takto bude prebiehať misia Artemis II
Rheinmetall a Lockheed Martin predstavili nové bojové vozidlo, ktoré dokáže v priebehu sekúnd zničiť celú nepriateľskú kolónuRheinmetall a Lockheed Martin predstavili nové bojové vozidlo, ktoré dokáže v priebehu sekúnd zničiť celú nepriateľskú kolónu
AKTUÁLNE: Za volania a SMS správy si priplatíme. Veľký mobilný operátor zvyšuje cenyAKTUÁLNE: Za volania a SMS správy si priplatíme. Veľký mobilný operátor zvyšuje ceny
Hackeri odhalili tajné plány Číny. Peking sa s pomocou Ruska pripravuje na inváziu Taiwanu z nebaHackeri odhalili tajné plány Číny. Peking sa s pomocou Ruska pripravuje na inváziu Taiwanu z neba
Prvý krok sa už stal. Vedci vytvorili mikroroboty z ľudských buniek a výskumníci ich chcú vložiť do ľudského telaPrvý krok sa už stal. Vedci vytvorili mikroroboty z ľudských buniek a výskumníci ich chcú vložiť do ľudského tela
Nemci sú vydesení z Rusov. Na orbite sa schyľuje k nevídanej konfrontácii a zatiaľ víťazí KremeľNemci sú vydesení z Rusov. Na orbite sa schyľuje k nevídanej konfrontácii a zatiaľ víťazí Kremeľ
Na túto hrozbu nie sú antivírusy pripravené. Útočníci našli geniálny spôsob, ako ti ukradnúť údaje zo zariadeniaNa túto hrozbu nie sú antivírusy pripravené. Útočníci našli geniálny spôsob, ako ti ukradnúť údaje zo zariadenia
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP