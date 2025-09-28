PS reagovalo na Matoviča: Spoluprácu s Hlasom-SD odmietlo opakovane a jednoznačne
Progresívne Slovensko (PS) deklaruje, že spoluprácu so stranou Hlas-SD odmietlo opakovane a jednoznačne.
Pre TASR to uviedla Tereza Mikáčová z mediálneho oddelenia hnutia v reakcii na výzvu predsedovi PS Michalovi Šimečkovi od lídra Hnutia Slovensko Igora Matoviča.
„Spoluprácu so stranou Hlas sme odmietli opakovane a jednoznačne. Akékoľvek útoky a klamstvá Igora Matoviča, ktorý sa snaží odviesť pozornosť od toho, že opäť raz pomohol Robertovi Ficovi, nemá zmysel komentovať,“ reagovalo PS.
Matovič v nedeľu vyzval Šimečku, aby vylúčil akúkoľvek povolebnú spoluprácu s Hlasom-SD. Ak sa tak nestane, hnutie avizuje na stredu (1. 10.) kľúčovú tlačovú konferenciu, ktorá rozhodne budúce voľby. Pripomenul tiež, že je takmer polovica volebného obdobia a opozícia by podľa neho mala mať jasný plán.
Fico: Suverénne postoje Maďarska a Slovenska by boli vhodné na posilnenie spolupráce V4
Suverénne postoje Maďarska a SR by boli vhodné na výrazné posilnenie spolupráce formátu zoskupenia Vyšehradskej štvorky, ktorého predsedníctvo zastáva aktuálne Maďarsko.
Bujňák: K pracovnému pokoju počas 15. septembra zaväzuje medzinárodná zmluva
Slovensko sa v základnej zmluve so Svätou stolicou zaviazalo, že desať konkrétnych dní bude rešpektovať ako dni pracovného pokoja.
Šutaj Eštok reagoval na Fica: Odmieta tvrdenia, že by sa mu rozpadával poslanecký klub
Predseda Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok odmietol tvrdenia o rozpade poslaneckého klubu.
Robert Kaliňák: Slovensko pracuje na predstavení protidronových efektorov
Uviedol to minister obrany Robert Kaliňák v nedeľnej diskusnej relácii Politika 24 na Joj 24 v súvislosti s posilnením protidronovej ochrany Slovenska.