Prekvapivý pasažier: Český prezident letel nízkonákladovkou

  • DNES - 19:44
  • Londýn/Praha
Prekvapivý pasažier: Český prezident letel nízkonákladovkou

Prezident ČR prekvapil cestujúcich v lietadle nízkonákladovej leteckej spoločnosti.

Český prezident Petr Pavel bol v piatok medzi pasažiermi pravidelného nízkonákladového letu spoločnosti Ryanair z letiska Londýn Stansted do Prahy. Na sociálnych médiách sa objavilo video, na ktorom nastupuje do lietadla.

Ako denníku Blesk povedal hovorca prezidenta Vojtěch Šeliga, Pavel bol v Británii na krátkej súkromnej ceste a náklady si hradil sám.

Na záberoch Pavla nastupujúceho do lietadla je vidieť aj jeho ochranka. Nemajú prednostný vstup ani špeciálne zaobchádzania a do lietadla nastupujú spoločne s ostatnými cestujúcimi.

Ryanair je nízkonákladová letecká spoločnosť a jej lety sú známe tým, že sú veľmi lacné na úkor komfortu. Pavel už v minulosti dal najavo, že si na luxus nepotrpí, takže to nie je prvýkrát, čo si vybral komerčný let. V januári podobne prekvapil pasažierov na lete Smartwings, keď ním letel na dovolenku. Ani vtedy nemal žiadne VIP služby – jediný rozdiel bol v tom, že dostal od personálu kávu v hrnčeku namiesto kelímku.

Nie je to prvýkrát, čo prominentný európsky štátnik využil služby nízkonákladovej leteckej spoločnosti. V minulosti cestoval so spoločnosťou Ryanair aj bývalý britský premiér David Cameron, ktorý v rokoch 2011 a 2014 letel so svojou manželkou na dovolenku do Španielska.

Zdroj: Info.sk, blesk.cz
