  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 28.9.2025Meniny má Václav
20°Bratislava

Fico: Suverénne postoje Maďarska a Slovenska by boli vhodné na posilnenie spolupráce V4

  • DNES - 15:48
  • Ostrihom/Bratislava
Fico: Suverénne postoje Maďarska a Slovenska by boli vhodné na posilnenie spolupráce V4

Suverénne postoje Maďarska a SR by boli vhodné na výrazné posilnenie spolupráce formátu zoskupenia Vyšehradskej štvorky (V4), ktorého predsedníctvo zastáva aktuálne Maďarsko.

Uviedol to predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) v nedeľu v severomaďarskom Ostrihome v prejave pri príležitosti 135. výročia postavenia Mosta Márie Valérie. Prítomný bol aj predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, ktorý takisto predniesol prejav, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Fico podotkol, že nikdy nezasahuje do vnútorných záležitostí iných krajín, avšak vyjadril názor, že z premiérov krajín V4 Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska „by už onedlho mohli byť traja, s ktorými by sme mohli mať na určité otázky rovnaký názor“.

Ponúkame spolupráce predovšetkým v otázkach bezpečných dodávok energií pre naše krajiny. Nikto by nám nemal prikazovať, odkiaľ budeme brať ropu a plyn, pretože podľa medzinárodného práva je to suverénna krajina, ktorá rozhoduje o svojom energetickom mixe. Zdieľam rovnaký názor ako predseda vlády Maďarska, že politické ideologické rozhodnutie odstrihnúť Európu úplne od dodávok týchto palív z Ruska poškodí nielen najviac Maďarsko a Slovensko, ale výrazne poškodí celú Európsku úniu,“ zdôraznil Fico.

Druhou vážnou témou je ilegálna migrácia, dodal Fico, ktorý ocenil kroky maďarskej vlády proti tejto migrácii, ktoré podľa jeho slov pomohli celej Európe.

Maďarsko od 1. júla po siedmykrát zastáva funkciu predsedajúcej krajiny V4.

Predseda slovenskej vlády v prejave poznamenal, že síce zastupuje iný politický tábor ako maďarský premiér, ale zároveň vie, že vhodnou odpoveďou na vonkajšie útoky môže byť len suverénna národná politika. Orbánovi pripomenul, že slovenský parlament práve schválil novelu ústavy. V súvislosti so zmenami ústavy okrem iného podotkol: „Nechceme, aby našim deťom vymývali mozgy nejakí blázni alebo poloblázni.“

K vojne na Ukrajine Fico povedal, že Maďarsko a Slovensko sú podľa neho jedinými krajinami v Európskej únii, ktoré presadzujú mier a ktoré budú v tejto svojej súčasnej politike pokračovať aj v budúcnosti. „Súčasná politika EÚ týkajúca sa vojny nevedie k výsledkom,“ dodal.

Záujmy Slovenska a Maďarska aj v tejto oblasti smerujú rovnakým smerom a história ukazuje, že keď sa dva národy spoja, sú silnejšie než samostatne. Ak spolupracujeme, tak sa nám darí,“ reagoval v prejave Orbán. Podľa jeho slov nie je náhodou, že Most Márie Valérie bol dvakrát zničený. „Ani Maďari, ani Slováci sa nechceli zúčastniť na svetovej vojne, ale aj tak boli poslaní na front. Znovuvybudovaním mosta oba národy vyjadrili, že si neželajú ďalšie vojny ničiace mosty v Európe,“ podčiarkol maďarský premiér, ktorý oznámil, že sa už plánuje výstavba nového mosta na Dunaji.

Most medzi Štúrovom na slovenskej strane a Ostrihomom na maďarskej strane bol v prvej svetovej vojne vyhodený do vzduchu, následne bol obnovený a po druhej svetovej vojne ho opäť vyhodili do vzduchu. Po Novembri 1989 sa oživila myšlienka postaviť ho znovu. Projekt sa stal súčasťou Programového vyhlásenia vlády SR Mikuláša Dzurindu z roku 1998.

Práce na dostavbe mosta s plánovanými nákladmi 11,7 milióna eur sa začali 17. októbra 2000. Slovenskej aj maďarskej strane prispela Európska únia po päť miliónov eur z fondov PHARE.

Zrekonštruovaný most Márie Valérie cez Dunaj slávnostne odovzdali opäť do užívania 11. októbra 2001 za účasti premiérov oboch krajín Mikuláša Dzurindu a Viktora Orbána, ako aj vtedajšieho komisára Európskej únie pre rozšírenie Güntera Verheugena.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Bujňák: K pracovnému pokoju počas 15. septembra zaväzuje medzinárodná zmluva

Bujňák: K pracovnému pokoju počas 15. septembra zaväzuje medzinárodná zmluva

DNES - 14:58Domáce

Slovensko sa v základnej zmluve so Svätou stolicou zaviazalo, že desať konkrétnych dní bude rešpektovať ako dni pracovného pokoja.

Šutaj Eštok reagoval na Fica: Odmieta tvrdenia, že by sa mu rozpadával poslanecký klub

Šutaj Eštok reagoval na Fica: Odmieta tvrdenia, že by sa mu rozpadával poslanecký klub

DNES - 13:39Domáce

Predseda Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok odmietol tvrdenia o rozpade poslaneckého klubu.

Robert Kaliňák: Slovensko pracuje na predstavení protidronových efektorov

Robert Kaliňák: Slovensko pracuje na predstavení protidronových efektorov

DNES - 13:16Domáce

Uviedol to minister obrany Robert Kaliňák v nedeľnej diskusnej relácii Politika 24 na Joj 24 v súvislosti s posilnením protidronovej ochrany Slovenska.

Horskí záchranári pomáhali v Malej Fatre vyčerpanému 87-ročnému turistovi

Horskí záchranári pomáhali v Malej Fatre vyčerpanému 87-ročnému turistovi

DNES - 12:17Domáce

Horskí záchranári pomáhali v sobotu v Malej Fatre 87-ročnému turistovi nemeckej národnosti.

Vosveteit.sk
Vedci objavili hormón, ktorý pomáha rakovine ukryť sa pred imunitou. Takto ju možno konečne poraziťVedci objavili hormón, ktorý pomáha rakovine ukryť sa pred imunitou. Takto ju možno konečne poraziť
Nová AI od Microsoftu preskenuje každý obrázok či fotografie v tvojom počítači. Takto to bude fungovaťNová AI od Microsoftu preskenuje každý obrázok či fotografie v tvojom počítači. Takto to bude fungovať
„Už sa nemôžem dočkať, kedy budem mať Android OS pre PC,“ hovorí CEO Qualcommu: Google chystá niečo veľké„Už sa nemôžem dočkať, kedy budem mať Android OS pre PC,“ hovorí CEO Qualcommu: Google chystá niečo veľké
Pred 74-tisíc rokmi sopečná erupcia zdevastovala povrch Zeme: Výskumníci nedokážu pochopiť, ako dokázali naši predkovia prežiťPred 74-tisíc rokmi sopečná erupcia zdevastovala povrch Zeme: Výskumníci nedokážu pochopiť, ako dokázali naši predkovia prežiť
Táto neznáma funkcia v Samsung telefóne dokáže hackera zastaviť ešte predtým, než útok začne. Väčšina ľudí o nej ani netušíTáto neznáma funkcia v Samsung telefóne dokáže hackera zastaviť ešte predtým, než útok začne. Väčšina ľudí o nej ani netuší
Neuveriteľné! Pozri sa na záber rodiacej sa protoplanéty, ktorá rastie výskumníkom pred očami v reálnom časeNeuveriteľné! Pozri sa na záber rodiacej sa protoplanéty, ktorá rastie výskumníkom pred očami v reálnom čase
Zabijak Ozempicu? Nový liek neberie chuť do jedla, no preprogramuje metabolizmus pre dlhodobé chudnutieZabijak Ozempicu? Nový liek neberie chuť do jedla, no preprogramuje metabolizmus pre dlhodobé chudnutie
RECENZIA: Pixel 10 Pro XL je Android, ktorý ťa ohúri displejom, výkonom aj fotoaparátomRECENZIA: Pixel 10 Pro XL je Android, ktorý ťa ohúri displejom, výkonom aj fotoaparátom
Diamanty ukrývali tajomstvo, ktoré vedcov mátalo celé desaťročia. Teraz konečne odhalili, čo sa odohráva hlboko pod našimi nohamiDiamanty ukrývali tajomstvo, ktoré vedcov mátalo celé desaťročia. Teraz konečne odhalili, čo sa odohráva hlboko pod našimi nohami
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP