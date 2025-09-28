  • Články
Slováci hromadne dostávajú túto správu, ide o podvod

Polícia varuje pred novou vlnou podvodných SMS.

Polícia Slovenskej republiky zaznamenala hromadné šírenie nového typu podvodnej SMS správy. Páchatelia sa v nej vydávajú za doručovateľskú službu a pod zámienkou problému s doručením balíka sa snažia od ľudí vylákať citlivé bankové údaje. Polícia o tom informuje na svojej oficiálnej stránke na sociálnej sieti.

Podvodná správa informuje adresáta, že jeho balík nemohol byť doručený z dôvodu neúplných informácií o adrese. Následne ho pod časovým tlakom vyzýva, aby čo najskôr potvrdil alebo aktualizoval svoje údaje prostredníctvom priloženého odkazu, inak bude zásielka vrátená.

Text podvodnej správy znie:
"E-mailové oznámenie: Z dôvodu neúplných informácií o adrese, ktoré náš systém zistil, nebolo možné doručenie dokončiť. Balík dorazil do nášho skladu 22. septembra 2025. Pre urýchlenie doručenie prosím čo najskôr potvrďte alebo aktualizujte svoju adresu pomocou odkazu nižšie. V opačnom prípade bude balík vrátený. Odpovedzte „Áno“ a potom otvorte odkaz alebo ho skopírujte do prehliadača, aby ste ho aktivovali."

Polícia zdôrazňuje, že odkaz v správe vedie na falošnú webovú stránku, ktorej jediným cieľom je získať prístup k údajom o platobnej karte obete.

Podľa polície páchatelia využívajú typickú psychologickú techniku. „Tlačia na vás, aby ste niečo rýchlo spravili, lebo prídete o peniaze, balík alebo inú cennú vec,“ vysvetľuje polícia. Vytváranie časového stresu má za cieľ zabrániť obeti, aby racionálne zvážila, či ide o podvod.

Polícia preto apeluje na verejnosť, aby na podobné správy nereagovala, neklikala na podozrivé odkazy a v žiadnom prípade nezadávala svoje osobné či platobné údaje. Pripomína, že seriózne spoločnosti si nikdy nežiadajú citlivé informácie prostredníctvom jednoduchej SMS správy pod hrozbou okamžitej straty.

Zdroj: Info.sk, facebook.com/policiaslovakia
