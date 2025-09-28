Erik Tomáš: Na nízkopríjmových živnostníkov sa na ministerstve ešte pozrieme
- DNES - 15:02
- Bratislava
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR sa ešte pozrie na nízkopríjmových živnostníkov. V nedeľnej diskusnej relácii STVR O 5 minút 12 to povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).
Opozičný poslanec Marián Viskupič (SaS) upozornil, že v nízkopríjmovej skupine živnostníkov sú ľudia, ktorí si popri svojej práci privyrábajú aj formou živnosti a v niektorých prípadoch by boli ich príjmy nižšie ako povinný sociálny odvod 131 eur mesačne.
„Každý musí platiť aj sociálne odvody, nielen dane a zdravotné odvody, aby mali aspoň na aký-taký dôchodok, na zásluhový. Ale sú tam skupiny ľudí, u ktorých naozaj príjem nemusí stačiť ani na pokrytie sociálnych odvodov - zdravotne ťažko postihnutí ľudia, potom ľudia, ktorí sú na rodičovskom príspevku, starajú sa o deti, dôchodcovia atď. Pozrieme sa na ministerstve práce na určitú výnimku, na nejaké kategórie, ktoré by sme vyňali zo sociálnych odvodov,“ uviedol Tomáš.
Vyjadril sa aj k téme šetrenia na strane štátu, ktoré sa prejaví v zákone o štátnom rozpočte. V rámci konsolidácie rezort pristúpi k šetreniu prepúšťaním svojich pracovníkov, úsporami na tovaroch a službách či na zahraničných cestách. Tomáš kritizoval opozíciu za to, že nepredložila vláde žiadnu alternatívu k schválenej konsolidácii na budúci rok. Viskupič sa ohradil, že samotná strana SaS prišla s niekoľkými opatreniami v rámci konsolidácie, pričom súčasná vláda nepriniesla žiaden rozvojový plán na zvýšenie ekonomiky a konkurencieschopnosti krajiny. Po tejto konsolidácii preto podľa neho odíde veľa mladých ľudí do zahraničia.
Minister práce komentoval tiež prognózu Národnej banky Slovenska (NBS), ktorá uviedla, že trh práce a ekonomika klesá aj v vplyvom konsolidácie, pričom Slovensko môže prísť na budúci rok o 30.000 pracovných miest, z toho v dôsledku konsolidácie príde o prácu 17.000 ľudí. Šéf rezortu práce spresnil, že ide len o prognózu, pričom aktuálne je v krajine najnižšia miera nezamestnanosti a najnižší počet hromadných prepúšťaní. Na mieru nezamestnanosti majú veľký vplyv podľa neho tiež globálne vplyvy, ako clá či vojna na Ukrajine, preto z tohto dôvodu môže nastať zhoršenie situácie. Viskupič zhodnotil, že aktuálna nízka nezamestnanosť súvisí aj s tým, že veľa ľudí odišlo zo Slovenska do zahraničia.
Ďalšou témou v debate bolo schválenie novely ústavy, ktorú podporilo 90 poslancov Národnej rady (NR) SR. Viskupič kritizoval niektorých opozičných poslancov z Hnutia Slovensko, že za ňu hlasovali, pričom zmena ústavy, ktorá zaviedla dve pohlavia, môže niekomu podľa neho zobrať dôstojnosť. Tomáš dodal, že SR si ústavnou väčšinou ochránila svoje hodnoty, preto treba schválenie novely ústavy rešpektovať. „Strana Hlas-SD dostala do ústavy a bola to naša podmienka pre hlasovanie o ústave, aby jednoducho ženy a muži mali rovnakú mzdu za rovnakú prácu, rovnaké odmeňovanie,“ uzavrel. Viskupič priznal, že akceptuje rozhodnutie poslancov a je presvedčený, že Ústavný súd k novele ústavy už nemá čo hovoriť.
