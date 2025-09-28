Bujňák: K pracovnému pokoju počas 15. septembra zaväzuje medzinárodná zmluva
Slovensko sa v základnej zmluve so Svätou stolicou zaviazalo, že desať konkrétnych dní bude rešpektovať ako dni pracovného pokoja. Nachádza sa medzi nimi nielen 6. január, teda Traja králi, ale tiež 15. september, ktorý je sviatkom Sedembolestnej Panny Márie.
Pre TASR to uviedol Vincent Bujňák z Katedry ústavného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave k 15. septembru, ktorý by dočasne nemusel byť dňom pracovného pokoja.
Pripomenul, že žiadny z týchto desiatich dní nebol Slovensku nanútený. „Parlament ich zakotvil do zákona už v roku 1993, teda v prvých dňoch samostatnej republiky. Keď sa tento zákon prerokúval, opoziční poslanci navrhovali, aby bol dňom pracovného pokoja radšej 15. august, teda Nanebovzatie Panny Márie. Tento deň je štátom uznaným sviatkom vo väčšine štátov Európskej únie. Parlament však napokon uprednostnil 15. september, čo zdôvodnil jeho osobitným významom v slovenských dejinách,“ priblížil.
Ako doplnil, národná rada následne v roku 2000 vyslovila súhlas s takzvanou základnou vatikánskou zmluvou. Poukázal na to, že na základe vatikánskej zmluvy nie je možné zrušiť niektorý z desiatich dní pracovného pokoja jednostranne. „Vatikánska zmluva bez písomného súhlasu oboch zmluvných strán neumožňuje, aby sa záväzok rešpektovať desať dní pracovného pokoja dočasne neplnil. Rovnako je bez právnej relevancie to, či konkrétny deň je alebo nie je prikázaným sviatkom podľa cirkevného práva,“ potvrdil.
Zároveň uviedol, že parlament je jednostranne oprávnený prijať úpravu, podľa ktorej je počas týchto dní možný maloobchodný predaj, lebo zákaz maloobchodného predaja nie je nevyhnutnou súčasťou záväzku rešpektovať pracovný pokoj. „Napokon, maloobchodný predaj je dlhodobo možný aj 24. decembra do 12.00 h, pričom aj 24. december je vo vatikánskej zmluve uvedený,“ podotkol.
Pokiaľ by parlament zrušil 15. september ako deň pracovného pokoja jednostranne, potom je podľa neho oprávnený toto jednostranné zrušenie preskúmať Ústavný súd. Jednostranné zrušenie podľa Bujňáka naráža aj na článok ústavy, podľa ktorého Slovensko uznáva a dodržiava medzinárodné zmluvy.
Objasnil, že Ústavný súd by bol oprávnený pozastaviť účinnosť zákona v tej časti, v ktorej sa 15. september ako deň pracovného pokoja zrušuje. O návrhu na pozastavenie účinnosti má podľa zákona rozhodnúť bezodkladne. Ak by mu vyhovel, znamenalo by to podľa neho, že 15. september by až do rozhodnutia vo veci samej ostal dňom pracovného pokoja aj v roku 2026.
Teoreticky je podľa Bujňáka možné, že záležitosť sa vyrieši aj bez zásahu Ústavného súdu. Stalo by sa tak podľa neho vtedy, ak by schválený zákon v danej časti vetovala hlava štátu a pripomienkou by navrhla, aby bola medzinárodná zmluva rešpektovaná. Pokiaľ by ju parlament akceptoval, potom by sa problém odstránil.
Vatikánsku zmluvu je možné so súhlasom oboch zmluvných strán upraviť. Zmeny a doplnky sa musia vykonať písomnou formou. Takáto vzájomne dohodnutá úprava má byť podľa neho odsúhlasená parlamentom, keďže práve parlament s danou zmluvou vyslovil súhlas.
Sviatkom, ktorý dočasne nebude dňom pracovného pokoja, má byť namiesto 6. januára budúci rok 15. september. Obmedzenie dní pracovného pokoja je súčasťou konsolidačného balíčka. Konferencia biskupov Slovenska očakáva oficiálnu žiadosť SR voči Svätej stolici.
