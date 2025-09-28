  • Články
Rusko zavrhlo Zelenského hrozby o útokoch na Kremeľ

Kremeľ v nedeľu zavrhol hrozby ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, podľa ktorých majú jeho predstavitelia vedieť, kde sa nachádzajú protiletecké kryty.

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov tvrdí, že Ukrajina prehráva vojnu a jej vyjednávacia pozícia sa zhoršuje, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.

Zelenskyj sa snaží ukázať Európanom, ktorí teraz fungujú ako jeho chlebodarcovia, že je statočný vojak. Medzitým situácia na fronte naznačuje opak. S každým dňom sa situácia Ukrajiny neúprosne zhoršuje. A každý deň sa neúprosne zhoršujú aj vyjednávacie pozície Ukrajiny,“ vyhlásil Peskov v televíznom prenose.

Hovorca na otázku televízneho spravodajcu Pavla Zarubina, ako by Kremeľ vnímal útok na centrum ruskej moci, uviedol, že „o tom je lepšie ani nehovoriť“.

Ukrajinský prezident vo štvrtok pre portál Axios vyhlásil, že by si pracovníci v Kremli mali zistiť, kde sa nachádzajú protiletecké kryty. „Ak neukončia vojnu, budú ich potrebovať,“ vyhlásil Zelenskyj.

Ukrajina v súčasnosti podľa Zelenského disponuje dronmi s doletom viac ako 3000 kilometrov. Agentúra DPA pripomína, že centrum Moskvy a sídlo ruského prezidenta sú od ukrajinských hraníc vzdialené asi 450 kilometrov. Nad areálom Kremľa už explodovali dva drony v máji 2023. Kyjev vtedy poprel akúkoľvek účasť na tomto incidente.

Zdroj: Info.sk, TASR
