Černochová vyzvala Pellegriniho, aby nezneužíval rétoriku o zlepšovaní vzťahov

  • DNES - 13:23
  • Praha
Česká ministerka obrany Jana Černochová v nedeľu prostredníctvom sociálnej siete X vyzvala prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby „neskrýval svoju podporu českej opozícii za ľúbivú rétoriku o zlepšení vzťahov medzi Českou republikou a Slovenskom“, píše TASR.

Reagovala tak na prezidentove sobotňajšie vyjadrenia v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy, podľa ktorých je Pellegrini presvedčený, že ak sa premiérom novej vlády ČR stane Andrej Babiš, obnovia sa konzultácie českej a slovenskej vlády. Podľa neho by sa výrazne zlepšili aj vzťahy medzi Slovenskom a Českom na politickej úrovni.

To, že si česká vláda nenotuje s tou slovenskou v nadbiehaní Kremľu a nehrá na falošnú pseudovlasteneckú strunu, ešte neznamená, že s našimi slovenskými kolegami neudržiavame štandardné pracovné vzťahy a nepomáhame si tam, kde to je potrebné. Len sa pri tom nepredvádzame pred kamerami a nerobíme lacné gestá,“ napísala Černochová.

Česká ministerka uviedla ako príklad spoluprácu so slovenským ministrom obrany Robertom Kaliňákom, s ktorým „odviedli veľký kus práce aj napriek tomu, že v jej tíme poradcov je aj jeho predchodca Jaro Naď, ktorý v súčasnosti patrí k slovenskej opozícii“.

S pánom ministrom Kaliňákom jednáme pravidelne a prináša to konkrétne výsledky. Naposledy sme sa videli minulý týždeň na Dňoch NATO v Ostrave a mali sme spolu formálne aj neformálne stretnutie. Máme spolu skrátka normálne medziľudské vzťahy,“ napísala Černochová.

Pomáhame Slovensku s ochranou vzdušného priestoru, koordinujeme svoj prístup v oblasti obranných akvizícií, hľadáme príležitosti pre český a slovenský obranný priemysel. O údajne zlých vzťahoch medzi Českou republikou a Slovenskom sa toho nahovorí viac, ako jeho reálne deje,“ pokračovala ministerka a dodala, že používať túto tému k zásahu do českého predvolebného boja je „trochu pokrytecké“.

Zdroj: Info.sk, TASR
© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

