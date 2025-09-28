Robert Kaliňák: Slovensko pracuje na predstavení protidronových efektorov
Uviedol to minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) v nedeľnej diskusnej relácii Politika 24 na Joj 24 v súvislosti s posilnením protidronovej ochrany Slovenska.
Za dôležité považuje nájsť čo najlacnejšiu verziu. Vyjadril sa aj k rokovaniu o budovaní takzvaného protidronového múru na východnej hranici Európskej únie.
„Slovensko veľmi intenzívne pracuje na tom, aby sme mali možnosť predstaviť protidronové efektory, ktoré budú výrazne lacnejšie, pretože raketami zostreľovať drony nedáva zmysel, pretože je extréme drahý rozdiel medzi tým, čo môže dron spôsobiť, akú škodu, a čo znamená tá raketa. A preto sa hovorí o viacvrstvovej protivzdušnej ochrane,“ uviedol Kaliňák.
Minister priblížil, že na nedávnej videokonferencii k budovaniu protidronového múru sa pôvodne so Slovenskom nepočítalo, lebo nemá hranicu s Ruskom ani Bieloruskom. Napokon sa však podľa neho povedalo, že ochrana musí byť celistvá. „Aby sme mohli chrániť proti dronom aj ukrajinskú hranicu, lebo aj tam môže byť ohrozenie,“ doplnil.
Spomenul tiež, že Slovensko získalo 2,3 miliardy eur z programu SAFE, čo na rokovaní okrem iného tiež preberali. Avizoval aj prípravu grantovej schémy, vďaka ktorej by mali byť SR pridelené financie na protidronovú ochranu. Grant sa podľa neho ešte len bude spracúvať.
Minister sa dotkol i témy novely Ústavy SR, ktorá podľa neho bude ešte pre mnohé krajiny príkladnou cestou. Vyzdvihol, že sa v parlamente podarilo dať dokopy kompaktnú zostavu, ktorá bola schopná zmeniť ústavu. To podľa neho evidentne reprezentuje vôľu voličov. Pri posledných zmluvách Európskej únie je podľa neho väčšinou omnoho väčšia vôľa štátov v oblastiach školstva, zdravotníctva, kultúry či sociálnych otázok. Ako dôvod uviedol, že každá krajina má svoju historickú stopu a tradície.
Vyjadril sa aj k väzbe Daniela Bombica, ktorý je obžalovaný z extrémistickej trestnej činnosti. „Jeho pobyt vo väzbe je jedným z najškandalóznejších od konca Hegerovej vlády,“ podotkol s tým, že vo väzbe nemá čo robiť. Nazdáva sa, že Špecializovaný trestný súd volá po tom, že pravdepodobne nemá čo robiť na scéne justície.
Na otázku, či by Smer-SD po voľbách vytvoril koalíciu s hnutím Republika, odpovedal, že nevylučujú žiadnu stranu. Rozhodujúci je podľa neho program, Smer-SD je otvorený rokovaniam. Hovoril aj k téme konsolidácie. Za podstatné v rezorte obrany považuje ciele síl.
Šutaj Eštok reagoval na Fica: Odmieta tvrdenia, že by sa mu rozpadával poslanecký klub
Predseda Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok odmietol tvrdenia o rozpade poslaneckého klubu.
Horskí záchranári pomáhali v Malej Fatre vyčerpanému 87-ročnému turistovi
Horskí záchranári pomáhali v sobotu v Malej Fatre 87-ročnému turistovi nemeckej národnosti.
Záchranárka varuje: Otrávenie najjedovatejšími hubami prichádza pomalšie, aj po 24 hodinách
Otrávenie najjedovatejšími druhmi húb prichádza pomalšie, prejaviť sa môže aj po 24 hodinách.
Postulka: Dlhodobý stres môže viesť k vysokému tlaku
Medzi rizikové faktory srdcovocievnych ochorení patria vysoký krvný tlak, zvýšený cholesterol, ale aj zlá životospráva.