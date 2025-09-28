  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 28.9.2025Meniny má Václav
19°Bratislava

Horskí záchranári pomáhali v Malej Fatre vyčerpanému 87-ročnému turistovi

  • DNES - 12:17
  • Nezbudská Lúčka
Horskí záchranári pomáhali v Malej Fatre vyčerpanému 87-ročnému turistovi

Horskí záchranári pomáhali v sobotu (27. 9.) v Malej Fatre 87-ročnému turistovi nemeckej národnosti.

Muž na červenom turistickom chodníku medzi Stratencom a sedlom Vrátna náhle pociťoval slabosť a vyčerpanie. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojom webe.

Záchranári z Oblastného strediska HZS Malá Fatra turistu po príchode vyšetrili. Následne ho na nosidlách transportovali na Chatu pod Suchým, kde po zlepšení zdravotného stavu na vlastnú žiadosť zostal v starostlivosti rodinného príslušníka,“ uviedla HZS.

Pomoc záchranárov v sobotu v Malej Fatre potreboval i 76-ročný Čech, ktorý pri Chate pod Chlebom pociťoval nevoľnosť a slabosť. V sprievode priateľky zostúpil do bezpečia chaty, kde počkal na príchod záchranárov. „Horskí záchranári pacienta vyšetrili, poskytli mu neodkladnú zdravotnú starostlivosť a následne ho v stabilizovanom zdravotnom stave transportovali do Vrátnej. Odtiaľ na vlastnú žiadosť pokračoval ďalej do ubytovacieho zariadenia,“ dodala HZS.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Šutaj Eštok reagoval na Fica: Odmieta tvrdenia, že by sa mu rozpadával poslanecký klub

Šutaj Eštok reagoval na Fica: Odmieta tvrdenia, že by sa mu rozpadával poslanecký klub

DNES - 13:39Domáce

Predseda Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok odmietol tvrdenia o rozpade poslaneckého klubu.

Robert Kaliňák: Slovensko pracuje na predstavení protidronových efektorov

Robert Kaliňák: Slovensko pracuje na predstavení protidronových efektorov

DNES - 13:16Domáce

Uviedol to minister obrany Robert Kaliňák v nedeľnej diskusnej relácii Politika 24 na Joj 24 v súvislosti s posilnením protidronovej ochrany Slovenska.

Záchranárka varuje: Otrávenie najjedovatejšími hubami prichádza pomalšie, aj po 24 hodinách

Záchranárka varuje: Otrávenie najjedovatejšími hubami prichádza pomalšie, aj po 24 hodinách

DNES - 10:54Domáce

Otrávenie najjedovatejšími druhmi húb prichádza pomalšie, prejaviť sa môže aj po 24 hodinách.

Postulka: Dlhodobý stres môže viesť k vysokému tlaku

Postulka: Dlhodobý stres môže viesť k vysokému tlaku

DNES - 10:50Domáce

Medzi rizikové faktory srdcovocievnych ochorení patria vysoký krvný tlak, zvýšený cholesterol, ale aj zlá životospráva.

Vosveteit.sk
Nová AI od Microsoftu preskenuje každý obrázok či fotografie v tvojom počítači. Takto to bude fungovaťNová AI od Microsoftu preskenuje každý obrázok či fotografie v tvojom počítači. Takto to bude fungovať
„Už sa nemôžem dočkať, kedy budem mať Android OS pre PC,“ hovorí CEO Qualcommu: Google chystá niečo veľké„Už sa nemôžem dočkať, kedy budem mať Android OS pre PC,“ hovorí CEO Qualcommu: Google chystá niečo veľké
Pred 74-tisíc rokmi sopečná erupcia zdevastovala povrch Zeme: Výskumníci nedokážu pochopiť, ako dokázali naši predkovia prežiťPred 74-tisíc rokmi sopečná erupcia zdevastovala povrch Zeme: Výskumníci nedokážu pochopiť, ako dokázali naši predkovia prežiť
Táto neznáma funkcia v Samsung telefóne dokáže hackera zastaviť ešte predtým, než útok začne. Väčšina ľudí o nej ani netušíTáto neznáma funkcia v Samsung telefóne dokáže hackera zastaviť ešte predtým, než útok začne. Väčšina ľudí o nej ani netuší
Neuveriteľné! Pozri sa na záber rodiacej sa protoplanéty, ktorá rastie výskumníkom pred očami v reálnom časeNeuveriteľné! Pozri sa na záber rodiacej sa protoplanéty, ktorá rastie výskumníkom pred očami v reálnom čase
Zabijak Ozempicu? Nový liek neberie chuť do jedla, no preprogramuje metabolizmus pre dlhodobé chudnutieZabijak Ozempicu? Nový liek neberie chuť do jedla, no preprogramuje metabolizmus pre dlhodobé chudnutie
RECENZIA: Pixel 10 Pro XL je Android, ktorý ťa ohúri displejom, výkonom aj fotoaparátomRECENZIA: Pixel 10 Pro XL je Android, ktorý ťa ohúri displejom, výkonom aj fotoaparátom
Diamanty ukrývali tajomstvo, ktoré vedcov mátalo celé desaťročia. Teraz konečne odhalili, čo sa odohráva hlboko pod našimi nohamiDiamanty ukrývali tajomstvo, ktoré vedcov mátalo celé desaťročia. Teraz konečne odhalili, čo sa odohráva hlboko pod našimi nohami
Je to dôkaz existencie duše? Vedci objavili zvláštnu „auru“, ktorú vyžaruje každá živá bytosť. V momente smrti náhle zmizneJe to dôkaz existencie duše? Vedci objavili zvláštnu „auru“, ktorú vyžaruje každá živá bytosť. V momente smrti náhle zmizne
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP