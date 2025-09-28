  • Články
Záchranárka varuje: Otrávenie najjedovatejšími hubami prichádza pomalšie, aj po 24 hodinách

  • DNES - 10:54
  • Bratislava
Otrávenie najjedovatejšími druhmi húb prichádza pomalšie, prejaviť sa môže aj po 24 hodinách.

Záchranári varujú, že príznaky môžu byť rôzne, až život ohrozujúce. Najdôležitejšie je podľa nich nepodceniť ani slabé príznaky. TASR o tom informovala špecialistka vnútornej komunikácie Záchrannej zdravotnej služby ZaMED Alexandra Gállová.

Symptómy otravy pri najnebezpečnejších hubách, ako sú muchotrávka zelená, muchotrávka biela alebo vláknice, sa prejavujú šesť až 24 hodín po konzumácii. Neskorý nástup príznakov je varovný znak závažnej a život ohrozujúcej otravy,“ upozornila hlavná záchranárka ZaMED Diana Mikešová.

Objasnila, že typickými príznakmi otravy hubami sú nevoľnosť, zvracanie, bolesti brucha a hnačka, často vodnatá až krvavá. S otravou je spojené aj potenie, slzenie, zúžené zrenice a spomalený pulz. Vyskytnúť sa môžu aj neurologické ťažkosti ako závraty, halucinácie, poruchy videnia či kŕče. „Ak sa príznaky objavia do 24 hodín od konzumácie húb, pacient musí byť vyšetrený v nemocnici,“ priblížila záchranárka.

Pri ťažkej otrave, napríklad muchotrávkou zelenou, sa po úvodnom zlepšení môže objaviť oveľa vážnejšia fáza. „Nastať môže poškodenie pečene a obličiek, ktoré sa prejavia žltačkou, krvácaním a zlyhaním orgánov,“ dodala Mikešová a zdôraznila, že pri podozrení na otravu hubami je potrebné okamžite zavolať záchranku. Do jej príchodu je nutné udržiavať postihnutú osobu v hydratovanom stave - podávaním malého množstva vody alebo nesladeného čaju. „V prípade, že pacient zvracia, je nutné uchovať zvyšky jedla a dokonca aj samotné zvratky, pretože pomôžu pri následnom určení druhu skonzumovanej jedovatej huby,“ vysvetlila.

Spresnila, že pri podozrení na otravu hubami sa nesmie nikdy postihnutej osobe podávať alkohol ani mlieko, ktoré urýchľujú vstrebávanie toxínov a telu môžu ešte viac uškodiť. „Neverte ani mýtom, že po tepelnom spracovaní alebo zamrazení sa jed z húb vytratí. Muchotrávka zelená a biela sú extrémne stabilné, odolné voči varu, sušeniu aj mrazeniu. Pri ďalších druhoch jedovatých húb sa toxíny môžu čiastočne rozložiť alebo teplom pozmeniť, ale stále vedia spôsobiť vážnu otravu,“ varuje odborníčka.

Záchranári pripomínajú, že zbierať sa môžu len tie huby, ktoré človek dobre pozná. Neskúsení hubári si môžu pomýliť chutnú bedľu vysokú s jedovatými druhmi bedlí, prípadne nebezpečnú muchotrávku zelenú s jedlými hubami, ako sú pečiarka poľná a plávka trávovozelená. „Nezbierajte mladé, zaparené alebo príliš staré huby. Nedajte sa zmiasť ani ľudovými radami, napríklad, že jedovatá huba sčernie po kontakte so striebrom - nie je to tak,“ uzavrela Mikešová.

Zdroj: Info.sk, TASR
