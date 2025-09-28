Postulka: Dlhodobý stres môže viesť k vysokému tlaku
Medzi rizikové faktory srdcovocievnych ochorení patria vysoký krvný tlak, zvýšený cholesterol, ale aj zlá životospráva.
Hypertenzia hrozí aj v dôsledku dlhodobého stresu a môže urobiť v organizme veľké škody. Pri príležitosti Svetového dňa srdca, ktorý pripadá na 29. september, to v relácii TASR TV Zdravie konštatoval primár oddelenia neinvazívnej kardiológie Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) Ján Postulka.
„Krátkodobý stres vieme spracovať, ale pri dlhodobom strese sa vyplavia niektoré typy hormónov, ktoré môžu prispieť k zvýšeniu krvného tlaku, a dokonca aj hladiny krvného cukru,“ vysvetlil. Ako pomôcku na spracovanie stresu odporučil pohyb a aktívnu relaxáciu.
Pohyb je podľa kardiológa veľmi dôležitý, hlavne ak ide o pohyb v prírode. „Ľudia, ktorí majú viac pohybu, majú nižší krvný tlak a lepšie hladiny cukru. Tieto faktory skutočne spolu súvisia,“ priblížil.
Ako dodal, každá veková kategória by mala mať týždenne aspoň 150 minút aktívneho pohybu v strednej intenzite. „To znamená, že sa (popri pohybe) vládzeme rozprávať so svojím partnerom, s ktorým kráčame,“ priblížil.
Postulka upozornil, že pre zdravé srdce je dôležitá aj strava. „Kalorický príjem a výdaj by mali byť v rovnováhe. Ľudia so sedavým zamestnaním alebo starší ľudia by si mali dávať pozor, koľko stravy zjedia a z čoho je zložená,“ spresnil.
Podobne ako na vysoký krvný tlak, tak i na zvýšený cholesterol okrem správnej životosprávy pôsobia aj genetické faktory. „S tým, čo zdedíte od rodičov, neurobíte nič, ale ostatné faktory vie človek ovplyvniť,“ pripomenul.
Lekár upozornil, že v dnešnej dobe si už ľudia vedia tlak odmerať aj doma. Neodporúča sa však držať hodnôt nameraných smart hodinkami, ale certifikovaným tlakomerom. „Optimálne hodnoty tlaku sú 120/80. Do 130 na 85 sú akceptovateľné, ale opakované merania nad 140 alebo 90 sú dôvodom na riešenie u lekára,“ vysvetlil Postulka.
Problémom je, že ochorenia srdca nemajú špecifické príznaky. „Patria sem zadýchavanie, znížená tolerancia záťaže, bolesti na hrudníku, opuchy nôh,“ konštatoval lekár. Dodal však, že tieto isté príznaky môžu súvisieť aj s inými ochoreniami. „Napríklad zadýchavanie môže byť aj pri ochoreniach dýchacieho traktu, takže človek nevie s istotou povedať, že ho trápi práve srdce,“ vysvetlil.
V tejto súvislosti upozornil, že netreba zabúdať ani na preventívne prehliadky u obvodného lekára, v rámci ktorých sa kontroluje aj hladina cukru v krvi a hladina cholesterolu. „Treba sa nechať vyšetriť, aj keď nemáme žiadne ťažkosti. Vysoký cholesterol, cukor alebo tlak človek necíti, takže nie je motivovaný ísť k lekárovi, ale preventívne treba ísť,“ skonštatoval.
