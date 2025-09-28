  • Články
Nočná nehoda auta mala tragický koniec

  • DNES - 9:59
  • Bílkove Humence
Nočná nehoda auta mala tragický koniec

Pri nočnej nehode zahynul 33-ročný vodič.

K tragickej dopravnej nehode došlo v sobotu (27. 9.) v noci na ceste medzi obcami Mikulášov a Bílkove Humence v okrese Senica. O život pri nej prišiel 33-ročný vodič osobného auta. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave na sociálnej sieti.

Nehoda sa stala krátko pred polnocou. Podľa prvotných informácií od polície viedol muž vozidlo značky Škoda Fabia, keď z doposiaľ presne nezistených príčin zišiel mimo vozovku. Následne sa s autom prevrátil na bok.

Foto: facebook.com/KRPZTT

Privolané záchranné zložky už vodičovi nedokázali pomôcť. „Pri nehode, žiaľ, 33-ročný muž utrpel zranenia nezlučiteľné so životom,“ uviedla polícia.

Presné príčiny a okolnosti tejto tragickej udalosti sú predmetom ďalšieho vyšetrovania, ktoré vedú dopravní policajti zo Senice. Polícia v tejto súvislosti opätovne apeluje na vodičov, aby na cestách dbali na zvýšenú opatrnosť.

Zdroj: Info.sk, facebook.com/KRPZTT
