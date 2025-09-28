  • Články
Desaťtisíce demonštrantov v Berlíne vyzývali na ukončenie vojny v Pásme Gazy

  • DNES - 7:30
  • Berlín
Desaťtisíce demonštrantov v Berlíne vyzývali na ukončenie vojny v Pásme Gazy

Desaťtisíce demonštrantov vyšli v sobotu do ulíc nemeckého hlavného mesta Berlín, aby vyjadrili podporu Palestínčanom v Pásme Gazy.

Vyzývali na ukončenie vojny medzi Izraelom a Hamasom a žiadali ukončenie zhoršujúcej sa humanitárnej krízy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.

Podľa polície sa na demonštrácii v centre Berlína zúčastnilo okolo 50.000 ľudí. Na zabezpečenie poriadku bolo nasadených približne 1800 príslušníkov bezpečnostných zložiek.

Demonštranti skandovali slogany ako „Sloboda pre Palestínu“. Volali po zastavení vývozu zbraní z Nemecka do Izraela a tiež požadovali sankcie Európskej únie voči Izraelu, informovala agentúra DPA.

V auguste kancelár Friedrich Merz vyhlásil, že Nemecko „až do odvolania“ nepovolí žiadny vývoz vojenského vybavenia do Izraela, ktoré by mohlo byť použité v Pásme Gazy.

V rámci samostatného protestu sa zhromaždilo asi 100 ľudí na podporu Izraela, uviedla verejnoprávna televízia RBB.

Nemecko je považované za jedného z najsilnejších podporovateľov Izraela. Po desaťročia si zachováva proizraelský postoj, najmä pre svoju historickú zodpovednosť za holokaust, ktorý formoval jeho povojnovú zahraničnú politiku zameranú na zaistenie bezpečnosti Izraela a boj proti antisemitizmu, konštatuje AP.

Vojna v Pásme Gazy vypukla po tom, čo palestínske militantné hnutie Hamas a ďalšie palestínske skupiny vpadli 7. októbra 2023 do južného Izraela a pripravili o život 1200 ľudí, pričom vyše 250 rukojemníkov odvliekli do Pásma Gazy. Podľa zdrojov palestínskeho ministerstva zdravotníctva kontrolovaného Hamasom prišlo v Pásme Gazy od začiatku vojny o život viac než 65.900 ľudí.

Vyšetrovatelia Rady OSN pre ľudské práva (UNHRC) minulý týždeň uviedli, že Izrael pácha od októbra 2023 v Pásme Gazy genocídu. Agentúry OSN tiež uvádzajú, že mnohí obyvatelia Gazy trpia hladom.

Izraelská vláda tieto obvinenia odmietla a tvrdí, že vedie vojnu v sebaobrane a v súlade s medzinárodným právom. Izrael tiež tvrdí, že do Pásma Gazy sa dodáva dostatok potravín, pričom obviňuje Hamas z odčerpávania humanitárnej pomoci.

Zdroj: Info.sk, TASR
