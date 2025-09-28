Desaťtisíce demonštrantov v Berlíne vyzývali na ukončenie vojny v Pásme Gazy
- DNES - 7:30
- Berlín
Desaťtisíce demonštrantov vyšli v sobotu do ulíc nemeckého hlavného mesta Berlín, aby vyjadrili podporu Palestínčanom v Pásme Gazy.
Vyzývali na ukončenie vojny medzi Izraelom a Hamasom a žiadali ukončenie zhoršujúcej sa humanitárnej krízy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
Podľa polície sa na demonštrácii v centre Berlína zúčastnilo okolo 50.000 ľudí. Na zabezpečenie poriadku bolo nasadených približne 1800 príslušníkov bezpečnostných zložiek.
Demonštranti skandovali slogany ako „Sloboda pre Palestínu“. Volali po zastavení vývozu zbraní z Nemecka do Izraela a tiež požadovali sankcie Európskej únie voči Izraelu, informovala agentúra DPA.
V auguste kancelár Friedrich Merz vyhlásil, že Nemecko „až do odvolania“ nepovolí žiadny vývoz vojenského vybavenia do Izraela, ktoré by mohlo byť použité v Pásme Gazy.
V rámci samostatného protestu sa zhromaždilo asi 100 ľudí na podporu Izraela, uviedla verejnoprávna televízia RBB.
Nemecko je považované za jedného z najsilnejších podporovateľov Izraela. Po desaťročia si zachováva proizraelský postoj, najmä pre svoju historickú zodpovednosť za holokaust, ktorý formoval jeho povojnovú zahraničnú politiku zameranú na zaistenie bezpečnosti Izraela a boj proti antisemitizmu, konštatuje AP.
Vojna v Pásme Gazy vypukla po tom, čo palestínske militantné hnutie Hamas a ďalšie palestínske skupiny vpadli 7. októbra 2023 do južného Izraela a pripravili o život 1200 ľudí, pričom vyše 250 rukojemníkov odvliekli do Pásma Gazy. Podľa zdrojov palestínskeho ministerstva zdravotníctva kontrolovaného Hamasom prišlo v Pásme Gazy od začiatku vojny o život viac než 65.900 ľudí.
Vyšetrovatelia Rady OSN pre ľudské práva (UNHRC) minulý týždeň uviedli, že Izrael pácha od októbra 2023 v Pásme Gazy genocídu. Agentúry OSN tiež uvádzajú, že mnohí obyvatelia Gazy trpia hladom.
Izraelská vláda tieto obvinenia odmietla a tvrdí, že vedie vojnu v sebaobrane a v súlade s medzinárodným právom. Izrael tiež tvrdí, že do Pásma Gazy sa dodáva dostatok potravín, pričom obviňuje Hamas z odčerpávania humanitárnej pomoci.
Ukrajina v noci čelila rozsiahlym útokom, hlásia najmenej deviatich ranených
Ukrajina v nedeľu uviedla, že pri rozsiahlych nočných leteckých útokoch Ruska sa zranilo najmenej deväť ľudí.
Lavrov: Rusko bude rozhodne reagovať na akúkoľvek agresiu
Rusko bude rozhodne reagovať na akúkoľvek agresiu proti svojmu územiu.
NATO by mohlo premeniť misiu Baltic Air Policing na obrannú operáciu
Severoatlantická aliancia by mohla v súvislosti s opakovanými incidentmi s účasťou ruských dronov a lietadiel transformovať súčasnú misiu na plne obrannú operáciu.
Z psychiatrickej liečebne ušiel veľmi nebezpečný pacient, trpí paranojou
Polícia pátra po nebezpečnom mužovi. Z psychiatrickej liečebne ušiel skokom z okna.