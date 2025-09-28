NATO by mohlo premeniť misiu Baltic Air Policing na obrannú operáciu
- DNES - 6:12
- Riga
Severoatlantická aliancia (NATO) by mohla v súvislosti s opakovanými incidentmi s účasťou ruských dronov a lietadiel transformovať súčasnú misiu monitorujúcu vzdušný priestor nad svojím východným krídlom na plne obrannú operáciu.
Môže to byť jedna z možností po ukončení prebiehajúcich vyšetrovaní, povedal v sobotu predseda Vojenského výboru NATO admirál Giuseppe Cavo Dragone po skončení dvojdňového zasadnutia tohto orgánu, ktoré sa konalo v lotyšskej metropole Riga. Informovala o tom agentúra DPA.
Podľa Dragoneho je ešte príliš skoro na úplné posúdenie toho, čo sa stalo pri nedávnych narušeniach vzdušného priestoru Poľska, Rumunska a Estónska ruskými dronmi a stíhačkami. Varoval však Rusko pred ďalšími provokáciami. NATO sa podľa neho nesnaží o konfrontáciu s ruskými ozbrojenými silami, no nebude váhať prijať akékoľvek opatrenia, ktoré považuje za potrebné na zabezpečenie kolektívnej obrany.
Transformácia súčasnej monitorovacej misie na obrannú by mohla výrazne posilniť schopnosti Aliancie na jej východnom krídle. Nové pravidlá pre použitie zbraní by uľahčili zostrelenie cudzích letiacich objektov.
Takúto zmenu podporil na začiatku stretnutia v Rige lotyšský prezident Edgars Rinkévičs. Na podobný krok vyzvala predtým aj litovská vláda.
Misia NATO s názvom Baltic Air Policing sa začala v marci 2004 a jej cieľom je zaistiť 24-hodinovú bezpečnosť vzdušného priestoru Litvy, Estónska a Lotyšska. Keďže tieto pobaltské krajiny nemajú vhodné lietadlá, vzdušný priestor zabezpečujú na rotačnom základe spojenecké štáty.
