  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 27.9.2025Meniny má Cyprián
15°Bratislava

SHMÚ varuje pred mrazmi

  • DNES - 19:08
  • Bratislava
SHMÚ varuje pred mrazmi

Vo viacerých okresoch sa môže nadránom vyskytnúť prízemný mráz.

Na viacerých miestach stredného a východného Slovenska sa môže v nedeľu (28. 9.) vyskytnúť prízemný mráz. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa pred mrazom vo vegetačnom období. Informuje o tom na svojom webe.

Výstrahy platia pre celý Žilinský a Prešovský kraj, takmer celý Košický kraj a niektoré okresy Banskobystrického kraja. Vo výške piatich centimetrov nad povrchom očakávajú meteorológovia minimálnu teplotu vzduchu 0 až mínus 2 stupne Celzia. „Očakávaný prízemný mráz môže poškodiť vegetáciu nižšieho vzrastu,“ podotýka SHMÚ.

Výstrahy predbežne platia od 2.00 do 8.00 h.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Potravinoví inšpektori sťahujú z trhu produkt známej značky

Potravinoví inšpektori sťahujú z trhu produkt známej značky

DNES - 18:43Domáce

Výrobok obsahoval nebezpečné aflatoxíny.

Manželská hádka sa skončila útokom nožom

Manželská hádka sa skončila útokom nožom

DNES - 17:49Domáce

Žena zaútočila na 72-ročného seniora.

Danko si od prezidenta vyprosuje, aby o ňom verejne hovoril, že je klamár

Danko si od prezidenta vyprosuje, aby o ňom verejne hovoril, že je klamár

DNES - 17:21Domáce

Líder národniarov Andrej Danko si od prezidenta SR Petra Pellegriniho vyprosuje, aby o ňom verejne hovoril, že je klamár.

Vážna nehoda: Auto skončilo na streche, viezli sa v ňom aj deti

Vážna nehoda: Auto skončilo na streche, viezli sa v ňom aj deti

DNES - 16:51Domáce

Hlásia päť zranených vrátane detí.

Vosveteit.sk
Zabijak Ozempicu? Nový liek neberie chuť do jedla, no preprogramuje metabolizmus pre dlhodobé chudnutieZabijak Ozempicu? Nový liek neberie chuť do jedla, no preprogramuje metabolizmus pre dlhodobé chudnutie
RECENZIA: Pixel 10 Pro XL je Android, ktorý ťa ohúri displejom, výkonom aj fotoaparátomRECENZIA: Pixel 10 Pro XL je Android, ktorý ťa ohúri displejom, výkonom aj fotoaparátom
Diamanty ukrývali tajomstvo, ktoré vedcov mátalo celé desaťročia. Teraz konečne odhalili, čo sa odohráva hlboko pod našimi nohamiDiamanty ukrývali tajomstvo, ktoré vedcov mátalo celé desaťročia. Teraz konečne odhalili, čo sa odohráva hlboko pod našimi nohami
Je to dôkaz existencie duše? Vedci objavili zvláštnu „auru“, ktorú vyžaruje každá živá bytosť. V momente smrti náhle zmizneJe to dôkaz existencie duše? Vedci objavili zvláštnu „auru“, ktorú vyžaruje každá živá bytosť. V momente smrti náhle zmizne
Najrýchlejšie sa pohybujúci kontinent Zeme je na kolíznom kurze s Áziou. Dôsledky môžu byť katastrofické!Najrýchlejšie sa pohybujúci kontinent Zeme je na kolíznom kurze s Áziou. Dôsledky môžu byť katastrofické!
Z iPhonu sa stáva Android? Apple tvrdí, že nové pravidlá EÚ ničia to, čo ho robilo výnimočnýmZ iPhonu sa stáva Android? Apple tvrdí, že nové pravidlá EÚ ničia to, čo ho robilo výnimočným
Ktoré zariadenia Galaxy dostanú novú aktualizáciu One UI 8 s Androidom 16? Tu je kompletný zoznamKtoré zariadenia Galaxy dostanú novú aktualizáciu One UI 8 s Androidom 16? Tu je kompletný zoznam
HyperOS 3.0 od Xiaomi príde do viac ako 60 zariadení. Pozri si kompletný zoznam aj harmonogram aktualizácií pre globálny trhHyperOS 3.0 od Xiaomi príde do viac ako 60 zariadení. Pozri si kompletný zoznam aj harmonogram aktualizácií pre globálny trh
Xiaomi predstavilo HyperOS 3 pre globálny trh. Tvoj mobil po aktualizácii nespoznášXiaomi predstavilo HyperOS 3 pre globálny trh. Tvoj mobil po aktualizácii nespoznáš
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP