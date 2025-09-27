Z psychiatrickej liečebne ušiel veľmi nebezpečný pacient, trpí paranojou
- DNES - 19:53
- Praha
Polícia pátra po nebezpečnom mužovi. Z psychiatrickej liečebne ušiel skokom z okna.
Pražskí kriminalisti vyhlásili pátranie po 40-ročnom mužovi, ktorý dnes popoludní utiekol z areálu psychiatrickej nemocnice v Bohniciach. Pacient, ktorý má súdom nariadenú ochrannú liečbu, je považovaný za veľmi nebezpečného pre svoje okolie.
Muž krátko po 13. hodine vyskočil z okna na prvom poschodí zdravotníckeho zariadenia a ušiel na neznáme miesto. V liečebni bol hospitalizovaný pre závislosť od omamných a psychotropných látok.
Podľa hovorcu pražskej polície Richarda Hrdinu je pacient v zlom psychickom stave a môže predstavovať vážnu hrozbu. „Môže byť veľmi nebezpečný svojmu okoliu, keďže je paranoidný, môže počuť hlasy a má narušený kontakt s realitou,“ uviedol Hrdina a dodal, že muž bol v minulom roku odsúdený za trestný čin nebezpečného vyhrážania sa s nožom.
Foto: policie.gov.cz
Popis hľadaného muža:
Hľadaný je vysoký približne 160 centimetrov, má štíhlu postavu a snedú pleť. V čase úteku mal na sebe oblečené tmavé nohavice, svetlomodrú košeľu, tmavomodrú bundu a červenú, znečistenú šiltovku.
Polícia dôrazne varuje verejnosť, aby sa muža v žiadnom prípade nepokúšala sama zadržať. „Pokiaľ ste hľadaného kdekoľvek videli, volajte prosím ihneď linku 158,“ dodal hovorca.
