Potravinoví inšpektori sťahujú z trhu produkt známej značky
Výrobok obsahoval nebezpečné aflatoxíny.
Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR varuje spotrebiteľov pred nevyhovujúcim výrobkom. Ide o 400-gramové balenie nesírených hrozienok Sultánky od prešovskej firmy Ravita. Laboratórne testy v ňom odhalili nadlimitné množstvo potenciálne škodlivých aflatoxínov. ŠVPS SR o tom informuje na svojej stránke.
Na problém sa prišlo počas úradnej kontroly, ktorú vykonala Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) v Prešove. Inšpektori odobrali vzorku priamo v prevádzke spoločnosti Ravita s.r.o.
Podrobnosti o nevyhovujúcom výrobku:
- Názov: Hrozienka nesírené Sultánky 400g
- Výrobná dávka / Dátum minimálnej trvanlivosti: 31. 3. 2026
- Krajina pôvodu suroviny: Irán
Foto: svps.sk
Analýza vo vzorke potvrdila prekročenie povoleného limitu pre aflatoxín B1 a tiež pre celkovú sumu aflatoxínov (B1, B2, G1, G2).
Inšpektori nariadili firme, aby výrobok okamžite stiahla z predaja a informovala svojich odberateľov. „V súčasnosti sa predmetný výrobok v obchodnej sieti už nenachádza,“ uvádza ŠVPS SR. Z celkového vyrobeného množstva 62 kusov sa podarilo stiahnuť 33 kusov.
Surovina na výrobu hrozienok bola na Slovensko dodaná z Poľska. Spotrebitelia, ktorí si tento konkrétny produkt zakúpili, by ho nemali konzumovať.
Nebezpečné účinky aflatoxínov
Ako vysvetľuje ŠVPS SR, aflatoxíny sú druh mykotoxínov, ktoré sa prirodzene nachádzajú v potravinách ako arašidy, orechy, sušené ovocie alebo obilie. Sú produkované určitými plesňami, pričom majú schopnosť hromadiť sa v ľudskom tele a spôsobovať vážne následky.
V prípade dlhodobej konzumácie aflatoxínov ako vedľajších produktov plesní v potravinách môže dôjsť až k poškodeniu pečene a vzniku zhubných nádorov. „Výskyt aflatoxínov bol daný do súvislosti s výskytom rakoviny pečene v tých krajinách, kde je takáto potrava obsahujúca vysoký obsah aflatoxínov dôležitou zložkou ľudskej výživy,“ informuje ŠVPS.
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v júli stiahol z trhu ďalší produkt značky Ravita. V kukurično-pšenovej kaši Kašička Anička so sušenou červenou repou a jablkom našli zvýšené množstvo dusičnanov.
