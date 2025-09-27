  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 27.9.2025Meniny má Cyprián
15°Bratislava

Potravinoví inšpektori sťahujú z trhu produkt známej značky

  • DNES - 18:43
  • Prešov
Potravinoví inšpektori sťahujú z trhu produkt známej značky

Výrobok obsahoval nebezpečné aflatoxíny.

Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR varuje spotrebiteľov pred nevyhovujúcim výrobkom. Ide o 400-gramové balenie nesírených hrozienok Sultánky od prešovskej firmy Ravita. Laboratórne testy v ňom odhalili nadlimitné množstvo potenciálne škodlivých aflatoxínov. ŠVPS SR o tom informuje na svojej stránke.

Na problém sa prišlo počas úradnej kontroly, ktorú vykonala Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) v Prešove. Inšpektori odobrali vzorku priamo v prevádzke spoločnosti Ravita s.r.o.

Podrobnosti o nevyhovujúcom výrobku:

  • Názov: Hrozienka nesírené Sultánky 400g
  • Výrobná dávka / Dátum minimálnej trvanlivosti: 31. 3. 2026
  • Krajina pôvodu suroviny: Irán

Foto: svps.sk

Analýza vo vzorke potvrdila prekročenie povoleného limitu pre aflatoxín B1 a tiež pre celkovú sumu aflatoxínov (B1, B2, G1, G2).

Inšpektori nariadili firme, aby výrobok okamžite stiahla z predaja a informovala svojich odberateľov. „V súčasnosti sa predmetný výrobok v obchodnej sieti už nenachádza,“ uvádza ŠVPS SR. Z celkového vyrobeného množstva 62 kusov sa podarilo stiahnuť 33 kusov.

Surovina na výrobu hrozienok bola na Slovensko dodaná z Poľska. Spotrebitelia, ktorí si tento konkrétny produkt zakúpili, by ho nemali konzumovať.

Nebezpečné účinky aflatoxínov

Ako vysvetľuje ŠVPS SR, aflatoxíny sú druh mykotoxínov, ktoré sa prirodzene nachádzajú v potravinách ako arašidy, orechy, sušené ovocie alebo obilie. Sú produkované určitými plesňami, pričom majú schopnosť hromadiť sa v ľudskom tele a spôsobovať vážne následky.

V prípade dlhodobej konzumácie aflatoxínov ako vedľajších produktov plesní v potravinách môže dôjsť až k poškodeniu pečene a vzniku zhubných nádorov. „Výskyt aflatoxínov bol daný do súvislosti s výskytom rakoviny pečene v tých krajinách, kde je takáto potrava obsahujúca vysoký obsah aflatoxínov dôležitou zložkou ľudskej výživy,“ informuje ŠVPS.

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v júli stiahol z trhu ďalší produkt značky Ravita. V kukurično-pšenovej kaši Kašička Anička so sušenou červenou repou a jablkom našli zvýšené množstvo dusičnanov.

Zdroj: Info.sk, svps.sk
Najnovšie v kategóriiViac článkov
SHMÚ varuje pred mrazmi

SHMÚ varuje pred mrazmi

DNES - 19:08Domáce

Vo viacerých okresoch sa môže nadránom vyskytnúť prízemný mráz.

Manželská hádka sa skončila útokom nožom

Manželská hádka sa skončila útokom nožom

DNES - 17:49Domáce

Žena zaútočila na 72-ročného seniora.

Danko si od prezidenta vyprosuje, aby o ňom verejne hovoril, že je klamár

Danko si od prezidenta vyprosuje, aby o ňom verejne hovoril, že je klamár

DNES - 17:21Domáce

Líder národniarov Andrej Danko si od prezidenta SR Petra Pellegriniho vyprosuje, aby o ňom verejne hovoril, že je klamár.

Vážna nehoda: Auto skončilo na streche, viezli sa v ňom aj deti

Vážna nehoda: Auto skončilo na streche, viezli sa v ňom aj deti

DNES - 16:51Domáce

Hlásia päť zranených vrátane detí.

Vosveteit.sk
Zabijak Ozempicu? Nový liek neberie chuť do jedla, no preprogramuje metabolizmus pre dlhodobé chudnutieZabijak Ozempicu? Nový liek neberie chuť do jedla, no preprogramuje metabolizmus pre dlhodobé chudnutie
RECENZIA: Pixel 10 Pro XL je Android, ktorý ťa ohúri displejom, výkonom aj fotoaparátomRECENZIA: Pixel 10 Pro XL je Android, ktorý ťa ohúri displejom, výkonom aj fotoaparátom
Diamanty ukrývali tajomstvo, ktoré vedcov mátalo celé desaťročia. Teraz konečne odhalili, čo sa odohráva hlboko pod našimi nohamiDiamanty ukrývali tajomstvo, ktoré vedcov mátalo celé desaťročia. Teraz konečne odhalili, čo sa odohráva hlboko pod našimi nohami
Je to dôkaz existencie duše? Vedci objavili zvláštnu „auru“, ktorú vyžaruje každá živá bytosť. V momente smrti náhle zmizneJe to dôkaz existencie duše? Vedci objavili zvláštnu „auru“, ktorú vyžaruje každá živá bytosť. V momente smrti náhle zmizne
Najrýchlejšie sa pohybujúci kontinent Zeme je na kolíznom kurze s Áziou. Dôsledky môžu byť katastrofické!Najrýchlejšie sa pohybujúci kontinent Zeme je na kolíznom kurze s Áziou. Dôsledky môžu byť katastrofické!
Z iPhonu sa stáva Android? Apple tvrdí, že nové pravidlá EÚ ničia to, čo ho robilo výnimočnýmZ iPhonu sa stáva Android? Apple tvrdí, že nové pravidlá EÚ ničia to, čo ho robilo výnimočným
Ktoré zariadenia Galaxy dostanú novú aktualizáciu One UI 8 s Androidom 16? Tu je kompletný zoznamKtoré zariadenia Galaxy dostanú novú aktualizáciu One UI 8 s Androidom 16? Tu je kompletný zoznam
HyperOS 3.0 od Xiaomi príde do viac ako 60 zariadení. Pozri si kompletný zoznam aj harmonogram aktualizácií pre globálny trhHyperOS 3.0 od Xiaomi príde do viac ako 60 zariadení. Pozri si kompletný zoznam aj harmonogram aktualizácií pre globálny trh
Xiaomi predstavilo HyperOS 3 pre globálny trh. Tvoj mobil po aktualizácii nespoznášXiaomi predstavilo HyperOS 3 pre globálny trh. Tvoj mobil po aktualizácii nespoznáš
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP