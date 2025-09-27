  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 27.9.2025Meniny má Cyprián
15°Bratislava

Zelenskyj: Ukrajina pomôže Maďarsku a Slovensku s alternatívnymi zdrojmi energie

  • DNES - 18:01
  • Kyjev
Zelenskyj: Ukrajina pomôže Maďarsku a Slovensku s alternatívnymi zdrojmi energie

Ukrajina je pripravená pomôcť Maďarsku a Slovensku, ktoré naďalej nakupujú ropu a zemný plyn z Ruska, s ich dodávkami z alternatívnych zdrojov. Na sobotňajšom brífingu v Kyjeve to povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, informuje TASR s odvolaním sa na portál Ukrajinska pravda.

Zelenskyj poznamenal, že so slovenským premiérom Robertom Ficom sa na nedávnom stretnutí dohodol na usporiadaní spoločného zasadnutia ukrajinskej a slovenskej vlády v októbri, kde Kyjev ponúkne primeranú podporu.

Na Slovensku sa uskutoční rokovanie vlád, kde Ukrajina môže predložiť a aj predloží alternatívne kroky energetickej podpory. Ale iba ak sa to nebude týkať ruskej ropy a ruského plynu,“ povedal Zelenskyj.

Dodal, že o tejto otázke by sa dalo diskutovať aj s Maďarskom.

Nepodnikli však žiadne kroky. Okrem niektorých signálov v médiách, ktoré určite nie sú na podporu Ukrajiny, som nič iné nepočul,“ konštatoval Zelenskyj.

Americký prezident Donald Trump vo svojom utorňajšom prejave vo všeobecnej rozprave Valného zhromaždenia OSN zopakoval svoje očakávania, že Európa by sa mala čo najrýchlejšie vzdať využívania energetických nosičov z Ruska, ktoré zaútočilo na Ukrajinu, pretože tým „financuje vojnu proti sebe samej“.

Trump a maďarský premiér Viktor Orbán následne o tejto téme hovorili telefonicky. Orbán po tomto rozhovore pre verejnoprávny rozhlas vyhlásil, že prerušenie dodávok ruskej ropy a plynu cez potrubia by mohlo „zničiť maďarskú ekonomiku“, keďže Maďarsko je vnútrozemský štát. Tvrdil tiež, že by to okamžite viedlo k štvorpercentnému poklesu hospodárskej produkcie Maďarska.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Nemecko môže povoliť armáde zostreľovanie dronov

Nemecko môže povoliť armáde zostreľovanie dronov

DNES - 13:37Zahraničné

Nemecko zvažuje, že po nedávnom vniknutí bezpilotných lietadiel do vzdušného priestoru niektorých európskych krajín povolí svojej armáde zostrelenie takýchto dronov.

Muž sa pokúšal ukradnúť psa, následne škrtil seniorku

Muž sa pokúšal ukradnúť psa, následne škrtil seniorku

DNES - 12:53Zahraničné

Páchateľ nakoniec utiekol s odcudzenými slnečnými okuliarmi.

Rusko kritizuje obranné plány EÚ na vytvorenie múru proti dronom

Rusko kritizuje obranné plány EÚ na vytvorenie múru proti dronom

DNES - 12:27Zahraničné

Rusko v sobotu kritizovalo plány EÚ na posilnenie jej obrany proti dronom a uviedlo, že reakcia bloku na neidentifikované bezpilotné lietadlá prekračujúce hranice jeho vzdušného priestoru len „zvýši napätie“.

Nad najväčšou vojenskou základňou v Dánsku v noci spozorovali drony

Nad najväčšou vojenskou základňou v Dánsku v noci spozorovali drony

DNES - 11:48Zahraničné

Dánska polícia v sobotu oznámila, že nad najväčšou leteckou vojenskou základňou v krajine Karup v piatok večer spozorovali neznáme drony.

Vosveteit.sk
Zabijak Ozempicu? Nový liek neberie chuť do jedla, no preprogramuje metabolizmus pre dlhodobé chudnutieZabijak Ozempicu? Nový liek neberie chuť do jedla, no preprogramuje metabolizmus pre dlhodobé chudnutie
RECENZIA: Pixel 10 Pro XL je Android, ktorý ťa ohúri displejom, výkonom aj fotoaparátomRECENZIA: Pixel 10 Pro XL je Android, ktorý ťa ohúri displejom, výkonom aj fotoaparátom
Diamanty ukrývali tajomstvo, ktoré vedcov mátalo celé desaťročia. Teraz konečne odhalili, čo sa odohráva hlboko pod našimi nohamiDiamanty ukrývali tajomstvo, ktoré vedcov mátalo celé desaťročia. Teraz konečne odhalili, čo sa odohráva hlboko pod našimi nohami
Je to dôkaz existencie duše? Vedci objavili zvláštnu „auru“, ktorú vyžaruje každá živá bytosť. V momente smrti náhle zmizneJe to dôkaz existencie duše? Vedci objavili zvláštnu „auru“, ktorú vyžaruje každá živá bytosť. V momente smrti náhle zmizne
Najrýchlejšie sa pohybujúci kontinent Zeme je na kolíznom kurze s Áziou. Dôsledky môžu byť katastrofické!Najrýchlejšie sa pohybujúci kontinent Zeme je na kolíznom kurze s Áziou. Dôsledky môžu byť katastrofické!
Z iPhonu sa stáva Android? Apple tvrdí, že nové pravidlá EÚ ničia to, čo ho robilo výnimočnýmZ iPhonu sa stáva Android? Apple tvrdí, že nové pravidlá EÚ ničia to, čo ho robilo výnimočným
Ktoré zariadenia Galaxy dostanú novú aktualizáciu One UI 8 s Androidom 16? Tu je kompletný zoznamKtoré zariadenia Galaxy dostanú novú aktualizáciu One UI 8 s Androidom 16? Tu je kompletný zoznam
HyperOS 3.0 od Xiaomi príde do viac ako 60 zariadení. Pozri si kompletný zoznam aj harmonogram aktualizácií pre globálny trhHyperOS 3.0 od Xiaomi príde do viac ako 60 zariadení. Pozri si kompletný zoznam aj harmonogram aktualizácií pre globálny trh
Xiaomi predstavilo HyperOS 3 pre globálny trh. Tvoj mobil po aktualizácii nespoznášXiaomi predstavilo HyperOS 3 pre globálny trh. Tvoj mobil po aktualizácii nespoznáš
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP