  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 27.9.2025Meniny má Cyprián
15°Bratislava

Manželská hádka sa skončila útokom nožom

  • DNES - 17:49
  • Banská Bystrica
Manželská hádka sa skončila útokom nožom

Žena zaútočila na 72-ročného seniora.

V Banskej Bystrici došlo v sobotu popoludní k incidentu, pri ktorom žena zaútočila nožom na svojho 72-ročného manžela. Útoku mala prechádzať hádka. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Mária Faltániová.

Podozrivá osoba, ktorá bola pod vplyvom alkoholu, zaútočila na muža po predchádzajúcej slovnej hádke. Bodla ho do oblasti brucha a následne privolala rýchlu zdravotnú pomoc,“ uviedla Faltániová.

Polícia ženu na mieste udalosti zadržala, zaistený bol aj kuchynský nôž, ktorým manžela bodla. „Vyšetrovateľ obhliadkou miesta činu začal trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví a vykonáva ďalšie procesné úkony,“ dodal krajská policajná hovorkyňa s tým, že prípad je naďalej v štádiu vyšetrovania.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
SHMÚ varuje pred mrazmi

SHMÚ varuje pred mrazmi

DNES - 19:08Domáce

Vo viacerých okresoch sa môže nadránom vyskytnúť prízemný mráz.

Potravinoví inšpektori sťahujú z trhu produkt známej značky

Potravinoví inšpektori sťahujú z trhu produkt známej značky

DNES - 18:43Domáce

Výrobok obsahoval nebezpečné aflatoxíny.

Danko si od prezidenta vyprosuje, aby o ňom verejne hovoril, že je klamár

Danko si od prezidenta vyprosuje, aby o ňom verejne hovoril, že je klamár

DNES - 17:21Domáce

Líder národniarov Andrej Danko si od prezidenta SR Petra Pellegriniho vyprosuje, aby o ňom verejne hovoril, že je klamár.

Vážna nehoda: Auto skončilo na streche, viezli sa v ňom aj deti

Vážna nehoda: Auto skončilo na streche, viezli sa v ňom aj deti

DNES - 16:51Domáce

Hlásia päť zranených vrátane detí.

Vosveteit.sk
Zabijak Ozempicu? Nový liek neberie chuť do jedla, no preprogramuje metabolizmus pre dlhodobé chudnutieZabijak Ozempicu? Nový liek neberie chuť do jedla, no preprogramuje metabolizmus pre dlhodobé chudnutie
RECENZIA: Pixel 10 Pro XL je Android, ktorý ťa ohúri displejom, výkonom aj fotoaparátomRECENZIA: Pixel 10 Pro XL je Android, ktorý ťa ohúri displejom, výkonom aj fotoaparátom
Diamanty ukrývali tajomstvo, ktoré vedcov mátalo celé desaťročia. Teraz konečne odhalili, čo sa odohráva hlboko pod našimi nohamiDiamanty ukrývali tajomstvo, ktoré vedcov mátalo celé desaťročia. Teraz konečne odhalili, čo sa odohráva hlboko pod našimi nohami
Je to dôkaz existencie duše? Vedci objavili zvláštnu „auru“, ktorú vyžaruje každá živá bytosť. V momente smrti náhle zmizneJe to dôkaz existencie duše? Vedci objavili zvláštnu „auru“, ktorú vyžaruje každá živá bytosť. V momente smrti náhle zmizne
Najrýchlejšie sa pohybujúci kontinent Zeme je na kolíznom kurze s Áziou. Dôsledky môžu byť katastrofické!Najrýchlejšie sa pohybujúci kontinent Zeme je na kolíznom kurze s Áziou. Dôsledky môžu byť katastrofické!
Z iPhonu sa stáva Android? Apple tvrdí, že nové pravidlá EÚ ničia to, čo ho robilo výnimočnýmZ iPhonu sa stáva Android? Apple tvrdí, že nové pravidlá EÚ ničia to, čo ho robilo výnimočným
Ktoré zariadenia Galaxy dostanú novú aktualizáciu One UI 8 s Androidom 16? Tu je kompletný zoznamKtoré zariadenia Galaxy dostanú novú aktualizáciu One UI 8 s Androidom 16? Tu je kompletný zoznam
HyperOS 3.0 od Xiaomi príde do viac ako 60 zariadení. Pozri si kompletný zoznam aj harmonogram aktualizácií pre globálny trhHyperOS 3.0 od Xiaomi príde do viac ako 60 zariadení. Pozri si kompletný zoznam aj harmonogram aktualizácií pre globálny trh
Xiaomi predstavilo HyperOS 3 pre globálny trh. Tvoj mobil po aktualizácii nespoznášXiaomi predstavilo HyperOS 3 pre globálny trh. Tvoj mobil po aktualizácii nespoznáš
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP