Manželská hádka sa skončila útokom nožom
Žena zaútočila na 72-ročného seniora.
V Banskej Bystrici došlo v sobotu popoludní k incidentu, pri ktorom žena zaútočila nožom na svojho 72-ročného manžela. Útoku mala prechádzať hádka. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Mária Faltániová.
„Podozrivá osoba, ktorá bola pod vplyvom alkoholu, zaútočila na muža po predchádzajúcej slovnej hádke. Bodla ho do oblasti brucha a následne privolala rýchlu zdravotnú pomoc,“ uviedla Faltániová.
Polícia ženu na mieste udalosti zadržala, zaistený bol aj kuchynský nôž, ktorým manžela bodla. „Vyšetrovateľ obhliadkou miesta činu začal trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví a vykonáva ďalšie procesné úkony,“ dodal krajská policajná hovorkyňa s tým, že prípad je naďalej v štádiu vyšetrovania.
SHMÚ varuje pred mrazmi
Vo viacerých okresoch sa môže nadránom vyskytnúť prízemný mráz.
Potravinoví inšpektori sťahujú z trhu produkt známej značky
Výrobok obsahoval nebezpečné aflatoxíny.
Danko si od prezidenta vyprosuje, aby o ňom verejne hovoril, že je klamár
Líder národniarov Andrej Danko si od prezidenta SR Petra Pellegriniho vyprosuje, aby o ňom verejne hovoril, že je klamár.
Vážna nehoda: Auto skončilo na streche, viezli sa v ňom aj deti
Hlásia päť zranených vrátane detí.