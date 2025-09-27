  • Články
Vážna nehoda: Auto skončilo na streche, viezli sa v ňom aj deti

  • DNES - 16:51
  • Laškovce
Hlásia päť zranených vrátane detí.

Na ceste v smere z obce Laškovce na Pozdišovce v okrese Michalovce sa v sobotu popoludní stala dopravná nehoda, pri ktorej auto skončilo na streche. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach na sociálnej sieti informovalo, že vo vozidle sa nachádzali tri dospelé osoby a dve deti a všetci utrpeli zranenia. Z doterajších zistení podľa polície vyplýva, že príčinou nehody bola neprimeraná rýchlosť jazdy v zákrute.

Polícia potvrdila, že nikto z účastníkov nehody nie je v ohrození života, všetkých však previezli do nemocnice. „Okolnosti nehody na mieste dokumentujú policajti z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Michalovciach. Apelujeme na všetkých vodičov, aby rýchlosť jazdy vždy prispôsobili poveternostným podmienkam, stavu vozovky a svojim schopnostiam. Stačí chvíľa nepozornosti alebo prílišná rýchlosť v zákrute a následky môžu byť vážne,“ uzavrela polícia.

Zdroj: Info.sk, TASR
