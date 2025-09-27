Prezident chce pred podpisom konsolidačného balíka hovoriť s premiérom i ministrom financií
- DNES - 15:45
- Bratislava
Pred podpisom konsolidačného balíka chce prezident SR Peter Pellegrini ešte hovoriť s premiérom Robertom Ficom a ministrom financií Ladislavom Kamenickým (obaja Smer-SD).
Uviedol to v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy. Pýtať sa ich bude chcieť aj na to, ako vidia ekonomickú a hospodársku situáciu krajiny do budúcna.
„Ide o takú komplexnú novelu, ktorá prišla do paláca a taký vážny problém. Tentoraz by som pred podpisom privítal a budem aj žiadať stretnutie s premiérom a ministrom financií,“ povedal Pellegirni s tým, že požadovať bude komplexnejšie ozrejmenie toho, prečo zvolili takýto mix opatrení.
Podľa prezidenta nie je konsolidácia, nech je akákoľvek, pekná, ale je zložitá a bolestivá pre všetkých, ktorých sa dotkne. Je však podľa neho na vláde a nielen jej schopnostiach, ale aj možnostiach, aký mix opatrení „namieša“, aby dosiahla cieľ. Podotýka pritom, že ak bude ekonomika rásť pomalšie, prípadne dôjde k stagnácii, po čase bude potrebný ešte väčší konsolidačný balík, a to si už podľa vlastných slov nevie úplne predstaviť.
Prezident tiež pripomenul, že vláda ešte nepredstavila sumár toho, ako bude sám štát šetriť. Deklaruje, že bude pozorne sledovať, akú cestu si vyberie, teda či bude napríklad šetriť na zdraví alebo vzdelaní alebo radšej na výdavkoch na obranu. Možnosťou je aj plošné šetrenie na všetkých rezortoch. Pripomína, že verejnosť odpoveď na to očakáva.
Vyjadrenie o tom, že by mala kancelária prezidenta vyšší rozpočet ako za bývalej hlavy štátu, označil za klamstvá. Hovorí, že rozpočet bude v rámci konsolidácie krátený tak, ako bude požadovať rezort financií. „Nikdy som nebýval na úkor štátu a neplánujem meniť bývanie,“ poznamenal v súvislosti s kúpou vily zo strany ministerstva vnútra.
