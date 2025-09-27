Medvedica zaútočila na človeka v blízkosti cintorína
Na mieste zasahovali záchranári.
V katastri obce Jakubovany v okrese Liptovský Mikuláš došlo v piatok (26. 7.) vo večerných hodinách k útoku medveďa na človeka. Zranenú osobu, ktorú napadla medvedica s dvoma mláďatami, previezli záchranári do nemocnice.
Incident sa odohral priamo v intraviláne obce na Vršku v blízkosti cesty vedúcej na miestny cintorín. Informáciu v sobotu potvrdila aj samotná obec na svojej oficiálnej webovej stránke.
Na miesto bol privolaný Zásahový tím pre medveďa hnedého a o situácii bol informovaný aj príslušný okresný úrad. Samospráva prostredníctvom miestneho rozhlasu a webu vyzvala občanov na zvýšenú opatrnosť a odporučila im obmedziť pohyb vonku v ranných a večerných hodinách, najmä v okrajových častiach obce.
Medvede môže lákať dozrievajúce ovocie
Ako možný dôvod prítomnosti šelmy v blízkosti ľudských obydlí obec uviedla dozrievajúce ovocie. „Dozrievajúce slivky a jablká lákajú medvede do sadov,“ varuje samospráva vo svojom stanovisku.
Obec v súvislosti s incidentom pripomenula, že miestne poľovné združenie Baranec má platné povolenie na odstrel piatich medveďov. Takýto odstrel je však možné vykonať len mimo zastavaného územia obce (v extraviláne). „Pri priamom útoku na človeka v intraviláne obce je pre odvrátenie hrozby smrteľného zrania možné vykonať odstrel za sprísnených podmienok,“ dodáva obec.
