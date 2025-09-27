  • Články
V blízkosti obce spozorovali medveďa, pri ohrození treba volať 112

  • DNES - 20:45
  • Litmanová
Úrad žiada občanov aj návštevníkov, aby boli opatrní.

Obec Litmanová v okrese Stará Ľubovňa vydala varovanie pre svojich obyvateľov a návštevníkov. Dôvodom je výskyt medveďa hnedého, ktorého spozorovali v piatok (26. 9.) vo večerných hodinách v blízkosti obce.

Podľa informácií, ktoré obecný úrad zverejnil na sociálnej sieti, sa šelma pohybovala v lokalite pred vstupom do obce. Vedenie obce preto apeluje na všetkých, aby zvýšili svoju ostražitosť, a to najmä pri pohybe v prírode alebo v okrajových častiach obce po zotmení a v skorých ranných hodinách.

„Prosíme vás o zodpovedný prístup. Bezpečnosť nás všetkých je prvoradá,“ uvádza sa v ozname.

Obec zároveň pripomína, že v prípade akéhokoľvek ohrozenia alebo priameho stretu s medveďom je potrebné bezodkladne kontaktovať tiesňovú linku 112. Situáciu v oblasti monitorujú.

Oznam pre občanov obce Litmanová Vážení občania, dňa 26. septembra 2025 vo večerných hodinách bol pred vstupom do...

Uverejnil používateľ Naša Litmanová Piatok 26. septembra 2025
Zdroj: Info.sk, facebook.com/NasaLitmanova
