V blízkosti obce spozorovali medveďa, pri ohrození treba volať 112
Úrad žiada občanov aj návštevníkov, aby boli opatrní.
Obec Litmanová v okrese Stará Ľubovňa vydala varovanie pre svojich obyvateľov a návštevníkov. Dôvodom je výskyt medveďa hnedého, ktorého spozorovali v piatok (26. 9.) vo večerných hodinách v blízkosti obce.
Podľa informácií, ktoré obecný úrad zverejnil na sociálnej sieti, sa šelma pohybovala v lokalite pred vstupom do obce. Vedenie obce preto apeluje na všetkých, aby zvýšili svoju ostražitosť, a to najmä pri pohybe v prírode alebo v okrajových častiach obce po zotmení a v skorých ranných hodinách.
„Prosíme vás o zodpovedný prístup. Bezpečnosť nás všetkých je prvoradá,“ uvádza sa v ozname.
Obec zároveň pripomína, že v prípade akéhokoľvek ohrozenia alebo priameho stretu s medveďom je potrebné bezodkladne kontaktovať tiesňovú linku 112. Situáciu v oblasti monitorujú.
