Nemecko môže povoliť armáde zostreľovanie dronov

  • DNES - 13:37
  • Frankfurt
Nemecko zvažuje, že po nedávnom vniknutí bezpilotných lietadiel do vzdušného priestoru niektorých európskych krajín povolí svojej armáde zostrelenie takýchto dronov. Vyplýva to zo správy zverejnenej v sobotu, informuje TASR na základe správy agentúry AFP a denníka Bild.

Prelety dronov zaznamenali v uplynulých dňoch nad letiskami v Dánsku i Nórsku, čo zapríčinilo aj ich dočasné uzatvorenie. V piatok neskoro večer došlo k zaznamenaniu dronov aj nad najväčšou vojenskou základňou Karup v Dánsku.

Nemecko je jedným z hlavných podporovateľov Ukrajiny v jej boji proti ruskej invázii a v uplynulom období takisto hlásilo nárast podozrivých pozorovaní dronov. Posledný z nich prišiel v piatok vo večerných hodinách v severnej spolkovej krajine Šlezvicko-Holštajnsko, hraničiacej s Dánskom. Podozrenie padlo na Rusko, aj keď žiadny definitívny dôkaz doposiaľ zverejnený nebol, píše AFP.

Berlín už začiatkom tohto týždňa oznámil plány na posilnenie svojich systémov obrany proti dronom s cieľom čeliť rastúcej ruskej hrozbe. Denník Bild uviedol, že medzi plánovanými opatreniami zvažuje tamojšia vláda povoliť ozbrojeným silám, aby za určitých podmienok mohli takéto drony zostreliť.

Armáda bude môcť zakročiť, ak bude takéto bezpilotné lietadlo predstavovať závažné ohrozenie ľudského života alebo kritickej infraštruktúry, pričom ostatné opatrenia budú neúčinné, napísal denník.

V takýchto prípadoch budú podľa Bildu rozhodovacie právomoci presunuté z polície na ministerstvo obrany.

Rezort obrany na otázku agentúry AFP takýto plán bezprostredne nepotvrdil. Minister vnútra Alexander Dobrindt však pre noviny Rheinische Post uviedol, že chce prepracovať zákony o leteckej bezpečnosti, aby armáda mohla pomáhať polícii „najmä v obrane proti dronom“.

Nielenže zažívame zlom v oblasti vojenskej bezpečnosti, ale aj v civilnej obrane a civilnej ochrane ako celku,“ podotkol Dobrindt.

Zdroj: Info.sk, TASR
