Rusko kritizuje obranné plány EÚ na vytvorenie múru proti dronom
- DNES - 12:27
- Moskva
Rusko v sobotu kritizovalo plány EÚ na posilnenie jej obrany proti dronom a uviedlo, že reakcia bloku na neidentifikované bezpilotné lietadlá prekračujúce hranice jeho vzdušného priestoru len „zvýši napätie“. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Diskusie o protidronovej ochrane na východnom krídle EÚ sa zintenzívnili po nedávnych narušeniach vzdušného priestoru Poľska, Rumunska a Litvy ruskými dronmi, ako aj po zaznamenaní bezpilotných lietadiel nad Dánskom. Na piatkovom rokovaní sa zúčastnili predstavitelia Bulharska, Dánska, Estónska, Fínska, Lotyšska, Litvy, Poľska, Rumunska, Slovenska, Ukrajiny a nakoniec aj Maďarska. Prítomná bola aj šéfka únijnej diplomacie Kaja Kallasová.
Ministri obrany EÚ prítomní na piatkovom rokovaní sa zhodli na naliehavej potrebe vytvorenia takzvaného „múru proti dronom“ na ochranu pred ruskými vniknutiami do svojho vzdušného priestoru.
Ruské ministerstvo zahraničných vecí v sobotu v reakcii na to uviedlo, že tieto opatrenia povedú k „zvýšeniu vojenského a politického napätia na našom kontinente“, uviedla tamojšia štátna tlačová agentúra RIA Novosti.
Ministerstvo podľa nej dodalo, že plány predstavujú „osobné ambície a politické hry vládnucich elít EÚ“.
Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová prvýkrát vyzvala vybudovanie na „múru z dronov“ začiatkom tohto mesiaca, len niekoľko hodín po zostrelení ruských dronov nad Poľskom.
EÚ tiež uviedla, že sa musí poučiť od Ukrajiny, ktorá sa denne stretáva s rojmi ruských dronov, a vyvinula preto lacnejšie riešenia na ich zachytenie.
Moskva narušenie vzdušného priestoru NATO poprela a označila reakciu EÚ za „hystériu“ s tým, že ruskí piloti dodržiavajú medzinárodné pravidlá leteckej navigácie. Ako dodala, že neexistujú dôkazy o tom, že drony, ktoré prekročili európsky vzdušný priestor, boli ruské, cituje AFP.
