  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 27.9.2025Meniny má Cyprián
18°Bratislava

Nad najväčšou vojenskou základňou v Dánsku v noci spozorovali drony

  • DNES - 11:48
  • Kodaň
Nad najväčšou vojenskou základňou v Dánsku v noci spozorovali drony

Dánska polícia v sobotu oznámila, že nad najväčšou leteckou vojenskou základňou v krajine Karup v piatok večer spozorovali neznáme drony.

Ide tak o ďalší incident, ktorý dánski predstavitelia označujú za hybridný útok, píše TASR podľa správy agentúry AFP.

Môžem potvrdiť, že okolo 20.15 h došlo k incidentu, ktorý trval niekoľko hodín. Jeden až dva drony boli spozorované pred a nad leteckou základňou,“ uviedol pre agentúru AFP hovorca dánskej polície. Úrady neautorizované drony nezostrelili a odmietli sa vyjadriť k ich možnému pôvodu.

Polícia prípad vyšetruje spoločne s armádou. Letecká základňa Karup zdieľa pristávaciu dráhu s civilným letiskom, ktoré muselo byť nakrátko uzavreté. Neovplyvnilo to však žiadne lety, pretože v tom čase neboli žiadne naplánované.

Dánsko v priebehu týždňa hlásilo vo svojom vzdušnom priestore niekoľko neznámych dronov, v dôsledku čoho bolo uzavretých viacero letísk. Dánska premiérka Mette Frederiksenová vo štvrtok vyhlásila, že „Dánsko sa v posledných dňoch stalo obeťou hybridných útokov“.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Muž sa pokúšal ukradnúť psa, následne škrtil seniorku

Muž sa pokúšal ukradnúť psa, následne škrtil seniorku

DNES - 12:53Zahraničné

Páchateľ nakoniec utiekol s odcudzenými slnečnými okuliarmi.

Rusko kritizuje obranné plány EÚ na vytvorenie múru proti dronom

Rusko kritizuje obranné plány EÚ na vytvorenie múru proti dronom

DNES - 12:27Zahraničné

Rusko v sobotu kritizovalo plány EÚ na posilnenie jej obrany proti dronom a uviedlo, že reakcia bloku na neidentifikované bezpilotné lietadlá prekračujúce hranice jeho vzdušného priestoru len „zvýši napätie“.

Väčšina Poliakov je za zostreľovanie ruských stíhačiek v ich vzdušnom priestore

Väčšina Poliakov je za zostreľovanie ruských stíhačiek v ich vzdušnom priestore

DNES - 11:07Zahraničné

Najnovší prieskum agentúry SW Research zverejnený v sobotu odhalil, že 67 percent Poliakov podporuje myšlienku zostreľovania ruských stíhacích lietadiel, pokiaľ narušia vzdušný priestor Severoatlantickej aliancie.

Palestínska enkláva tvrdí, že Netanjahuov prejav na VZ OSN bol plný lží

Palestínska enkláva tvrdí, že Netanjahuov prejav na VZ OSN bol plný lží

DNES - 7:49Zahraničné

Predstaviteľ palestínskeho ministerstva zahraničný vecí v piatok odsúdil prejav izraelského premiéra Benjamina Netanjahua na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v New Yorku.

Vosveteit.sk
RECENZIA: Pixel 10 Pro XL je Android, ktorý ťa ohúri displejom, výkonom aj fotoaparátomRECENZIA: Pixel 10 Pro XL je Android, ktorý ťa ohúri displejom, výkonom aj fotoaparátom
Diamanty ukrývali tajomstvo, ktoré vedcov mátalo celé desaťročia. Teraz konečne odhalili, čo sa odohráva hlboko pod našimi nohamiDiamanty ukrývali tajomstvo, ktoré vedcov mátalo celé desaťročia. Teraz konečne odhalili, čo sa odohráva hlboko pod našimi nohami
Je to dôkaz existencie duše? Vedci objavili zvláštnu „auru“, ktorú vyžaruje každá živá bytosť. V momente smrti náhle zmizneJe to dôkaz existencie duše? Vedci objavili zvláštnu „auru“, ktorú vyžaruje každá živá bytosť. V momente smrti náhle zmizne
Najrýchlejšie sa pohybujúci kontinent Zeme je na kolíznom kurze s Áziou. Dôsledky môžu byť katastrofické!Najrýchlejšie sa pohybujúci kontinent Zeme je na kolíznom kurze s Áziou. Dôsledky môžu byť katastrofické!
Z iPhonu sa stáva Android? Apple tvrdí, že nové pravidlá EÚ ničia to, čo ho robilo výnimočnýmZ iPhonu sa stáva Android? Apple tvrdí, že nové pravidlá EÚ ničia to, čo ho robilo výnimočným
Ktoré zariadenia Galaxy dostanú novú aktualizáciu One UI 8 s Androidom 16? Tu je kompletný zoznamKtoré zariadenia Galaxy dostanú novú aktualizáciu One UI 8 s Androidom 16? Tu je kompletný zoznam
HyperOS 3.0 od Xiaomi príde do viac ako 60 zariadení. Pozri si kompletný zoznam aj harmonogram aktualizácií pre globálny trhHyperOS 3.0 od Xiaomi príde do viac ako 60 zariadení. Pozri si kompletný zoznam aj harmonogram aktualizácií pre globálny trh
Xiaomi predstavilo HyperOS 3 pre globálny trh. Tvoj mobil po aktualizácii nespoznášXiaomi predstavilo HyperOS 3 pre globálny trh. Tvoj mobil po aktualizácii nespoznáš
Milióny počítačov s Windowsom mali skončiť na smetisku. Microsoft však spravil nečakaný krok, ktorý poteší desaťtisíce SlovákovMilióny počítačov s Windowsom mali skončiť na smetisku. Microsoft však spravil nečakaný krok, ktorý poteší desaťtisíce Slovákov
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP