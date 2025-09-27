Nad najväčšou vojenskou základňou v Dánsku v noci spozorovali drony
- DNES - 11:48
- Kodaň
Dánska polícia v sobotu oznámila, že nad najväčšou leteckou vojenskou základňou v krajine Karup v piatok večer spozorovali neznáme drony.
Ide tak o ďalší incident, ktorý dánski predstavitelia označujú za hybridný útok, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
„Môžem potvrdiť, že okolo 20.15 h došlo k incidentu, ktorý trval niekoľko hodín. Jeden až dva drony boli spozorované pred a nad leteckou základňou,“ uviedol pre agentúru AFP hovorca dánskej polície. Úrady neautorizované drony nezostrelili a odmietli sa vyjadriť k ich možnému pôvodu.
Polícia prípad vyšetruje spoločne s armádou. Letecká základňa Karup zdieľa pristávaciu dráhu s civilným letiskom, ktoré muselo byť nakrátko uzavreté. Neovplyvnilo to však žiadne lety, pretože v tom čase neboli žiadne naplánované.
Dánsko v priebehu týždňa hlásilo vo svojom vzdušnom priestore niekoľko neznámych dronov, v dôsledku čoho bolo uzavretých viacero letísk. Dánska premiérka Mette Frederiksenová vo štvrtok vyhlásila, že „Dánsko sa v posledných dňoch stalo obeťou hybridných útokov“.
Muž sa pokúšal ukradnúť psa, následne škrtil seniorku
Páchateľ nakoniec utiekol s odcudzenými slnečnými okuliarmi.
Rusko kritizuje obranné plány EÚ na vytvorenie múru proti dronom
Rusko v sobotu kritizovalo plány EÚ na posilnenie jej obrany proti dronom a uviedlo, že reakcia bloku na neidentifikované bezpilotné lietadlá prekračujúce hranice jeho vzdušného priestoru len „zvýši napätie“.
Väčšina Poliakov je za zostreľovanie ruských stíhačiek v ich vzdušnom priestore
Najnovší prieskum agentúry SW Research zverejnený v sobotu odhalil, že 67 percent Poliakov podporuje myšlienku zostreľovania ruských stíhacích lietadiel, pokiaľ narušia vzdušný priestor Severoatlantickej aliancie.
Palestínska enkláva tvrdí, že Netanjahuov prejav na VZ OSN bol plný lží
Predstaviteľ palestínskeho ministerstva zahraničný vecí v piatok odsúdil prejav izraelského premiéra Benjamina Netanjahua na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v New Yorku.