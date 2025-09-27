  • Články
Sobota, 27.9.2025
Väčšina Poliakov je za zostreľovanie ruských stíhačiek v ich vzdušnom priestore

Najnovší prieskum agentúry SW Research zverejnený v sobotu odhalil, že 67 percent Poliakov podporuje myšlienku zostreľovania ruských stíhacích lietadiel, pokiaľ narušia vzdušný priestor Severoatlantickej aliancie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry PAP.

Proti zostreľovaniu ruských stíhačiek bolo 8,7 percent respondentov a 24,2 percenta bolo nerozhodnutých. Agentúra SW Research prieskum vykonala na vzorke 846 ľudí medzi 23. a 24. septembrom.

Prieskum bol realizovaný po tom, čo poľský premiér Donald Tusk minulý pondelok vyhlásil, že jeho vláda je pripravená umožniť armáde zostreliť akýkoľvek objekt, ktorý by mohol predstavovať hrozbu pre Poľsko. Podľa premiéra si však musia byť istí, že na to „nie sú sami“.

Americký prezident Donald Trump v utorok na pôde Valného zhromaždenia OSN v New Yorku vyhlásil, že členské štáty Severoatlantickej aliancie by mali zostreliť ruské lietadlá, ak vstúpia do vzdušného priestoru NATO.

Poľský vzdušný priestor začiatkom septembra narušilo približne 20 ruských dronov. Incident, ktorý Varšava označila za provokáciu, podnietil Poľsko a spojencov z NATO k vyslaniu stíhacích lietadiel, ktoré niekoľko z nich zostrelili. Narušenia svojich vzdušných priestorov tento mesiac hlásilo okrem Poľska aj Estónsko a Rumunsko.

Zdroj: Info.sk, TASR
