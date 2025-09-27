Väčšina Poliakov je za zostreľovanie ruských stíhačiek v ich vzdušnom priestore
- DNES - 11:07
- Varšava
Najnovší prieskum agentúry SW Research zverejnený v sobotu odhalil, že 67 percent Poliakov podporuje myšlienku zostreľovania ruských stíhacích lietadiel, pokiaľ narušia vzdušný priestor Severoatlantickej aliancie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry PAP.
Proti zostreľovaniu ruských stíhačiek bolo 8,7 percent respondentov a 24,2 percenta bolo nerozhodnutých. Agentúra SW Research prieskum vykonala na vzorke 846 ľudí medzi 23. a 24. septembrom.
Prieskum bol realizovaný po tom, čo poľský premiér Donald Tusk minulý pondelok vyhlásil, že jeho vláda je pripravená umožniť armáde zostreliť akýkoľvek objekt, ktorý by mohol predstavovať hrozbu pre Poľsko. Podľa premiéra si však musia byť istí, že na to „nie sú sami“.
Americký prezident Donald Trump v utorok na pôde Valného zhromaždenia OSN v New Yorku vyhlásil, že členské štáty Severoatlantickej aliancie by mali zostreliť ruské lietadlá, ak vstúpia do vzdušného priestoru NATO.
Poľský vzdušný priestor začiatkom septembra narušilo približne 20 ruských dronov. Incident, ktorý Varšava označila za provokáciu, podnietil Poľsko a spojencov z NATO k vyslaniu stíhacích lietadiel, ktoré niekoľko z nich zostrelili. Narušenia svojich vzdušných priestorov tento mesiac hlásilo okrem Poľska aj Estónsko a Rumunsko.
Palestínska enkláva tvrdí, že Netanjahuov prejav na VZ OSN bol plný lží
Predstaviteľ palestínskeho ministerstva zahraničný vecí v piatok odsúdil prejav izraelského premiéra Benjamina Netanjahua na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v New Yorku.
Volebná komisia tesne pred voľbami zakázala kandidatúru strany Srdce Moldavska
Moldavská volebná komisia v piatok, iba dva dni pred parlamentnými voľbami, zakázala strane Srdce Moldavska kandidovať.
Najvyšší súd povolil Trumpovi zmraziť zahraničnú pomoc vo výške 4 miliárd
Najvyšší súd USA v piatok povolil administratíve prezidenta Donalda Trumpa zmraziť zahraničnú pomoc vo výške viac ako 4 miliardy dolárov, vyčlenenú Kongresom.
Bezpečnostná rada OSN odmietla polročný odklad uvalenia sankcií na Irán
Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (BR OSN) v piatok zamietla návrh Číny a Ruska, ktoré požadovali polročný odklad uvalenia sankcií na Irán.