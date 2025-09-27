  • Články
Ráž ukázal, v akom stave je tunel Višňové

  • DNES - 10:15
  • Lietavská Lúčka
Tunel Višňové, ktorý je súčasťou diaľničného úseku Lietavská Lúčka - Dubná Skala, je takmer hotový. Uviedol to vo videu na sociálnej sieti minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).

Šéf rezortu dopravy priblížil, že stavba je kompletne vysvietená, hotová je takmer technológia a namaľované sú i čiary na ceste. „Dnes by človek povedal, že tunel je absolútne kompletne hotový a pripravený do užívania, je však za tým ešte kopec papierovačiek, testov, požiarnych a iných bezpečnostných skúšok. Ešte stále sa dopájajú káble,“ ozrejmil Ráž. Rezort podľa neho dúfa a verí, že tento veľmi podstatný tunel dá čím skôr do užívania verejnosti.

Podľa slov štátneho tajomníka Ministerstva dopravy SR Igora Chomu sa dokončujú okrem tunela aj predpolia tunelov, to znamená napojenie na súčasnú diaľnicu. „Všetky práce sa dokončujú tak, aby k termínu (otvorenia, pozn. TASR) bolo všetko dokončené tak, ako má byť. Verím, že sa nám to podarí spustiť ako sme si naplánovali,“ poznamenal.

Zmluvný termín dokončenia stavby je vo februári 2026, rezort pred časom informoval, že by to malo byť ešte do konca roka 2025. Tunel Višňové bude mať celkovú dĺžku 7,5 kilometra a pôjde o najdlhší tunel na Slovensku. Celý diaľničný úsek D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala vrátane tunela bude mať 13,5 kilometra. Úsek je súčasťou plánovaného komplexného prepojenia Bratislavy a Košíc.

Zdroj: Info.sk, TASR
